Доналд Тръмп е сред очакваните гости на UFC 327

На фона на прекратяването на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран, Доналд Тръмп е очакван гост на събитието UFC 327 този уикенд в Маями. Президентът на UFC Дейна Уайт разкри новината по-рано тази седмица по време на живо предаване с интернет звездата Адин Рос. Изданието UFC 327 ще се проведе в "Kaseya Center" в Маями, недалеч от курорта на Тръмп "Mar-a-Lago" в Палм Бийч, Флорида, където прекарва голяма част от времето си.

Припомняме, че остават малко повече от два месеца преди събитието UFC Свобода 250 в Белия дом, за което се твърди, че Доналд Тръмп има огромна заслуга за организирането му.

