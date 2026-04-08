Илия Топурия с предупреждение към Доналд Тръмп преди събитието на UFC в Белия дом

Илия Топурия ще бъде последният боец, който ще излезе в октагона по време на уникалното по рода си събитие през юни. Той ще се изправи срещу Джъстин Гейджи в битка за титлата в категория го 70 кг. и е фаворит на букмейкърите за тази среща. „Ел Матадор“ наскоро изпрати послание към човека, направил това събитие възможно, докато се готви да защити титлата си в лека категория на поляната пред Белия дом.

Топурия към Тръмп: „Не мигай, за да не изпуснеш нокаута над Гейджи“

Евентуален нокаут на Илия Топурия над Джъстин Гейджи би бил поредното впечатляващо представяне от грузинеца с испански паспорт. В последните си три битки в октагона той успя да нокаутира някои от най-обичаните бойци в историята на UFC – Чарлс Оливейра, Макс Холоуей и Александър Волкановски.

„Ел Матадор“ вярва, че няма да му отнеме много време да направи същото и да обедини поясите в лека категория на 14 юни, както става ясно от скорошното му послание към Доналд Тръмп.

„Не мигай и не си оправяй косата“, пошегува се Топурия в интервю за Marca. „Защото всичко ще приключи бързо.“

29-годишният боец винаги е демонстрирал огромна самоувереност и дори вече е променил информация в Instagram профила си, посочвайки, че статистиката му е 18-0, месеци преди самата битка. Въпреки това, в същото интервю Топурия отбеляза, че хората забравят колко корав и опитен е Гейджи.

„Като се има предвид стилът му на водене на битка, начинът, по който подхожда към всеки двубой, честно казано, виждам бърз край“, добави той. „Представям си нещо подобно на битката с Чарлс Оливейра. Не го виждам като някой, който ще влезе в размяна и после ще се отдръпне или ще се бие, докато върви назад. Мисля, че той е от типа бойци, които предлагат битка. А когато правиш това, според мен, допускаш грешка. Особено когато се биеш с някой като мен, който притежава толкова много техника“