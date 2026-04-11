  Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

  11 апр 2026 | 16:42
  • 236
  • 0
Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри се завръща на ринга, за да се изправи срещу силно удрящия Арсланбек Махмудов в главния мач на вечерта. Събитието се провежда на стадион „Тотнъм Хотспър“ в Лондон и ще се излъчва по Netflix.

Освен главния двубой, основната карта включва и други интересни срещи:
Конър Бен срещу Реджис Прогрейс
Джийми TKV срещу Ричард Риакпоре (за британска титла в тежка категория)
Джъстис Хуни срещу Фрейзър Кларк

Основната бойна карта ще започне в 21:00 часа българско време, а Фюри и Махмудов се очаква да се качат на ринга около полунощ.

