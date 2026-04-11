Джон Джоунс потвърди, че се пенсионира

  • 11 апр 2026 | 16:26
Дните на Джон Джоунс като професионален ММА боец най-накрая са приключили.

Бившият шампион на UFC в две категории е изиграл едва три мача в последните четири години и за кратко се оттегли през 2025 година. 38-годишният американец се отрече от намерението си да се пенсионира, за да има шанс да участва в събитието на UFC в Белия дом през лятото на 2026. За негово съжаление, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт бързо отхвърли участието му.

Дейна Уайт: Джон Джоунс никога не е бил вариант за Белия дом

Джоунс се надяваше да се изправи в мач за титлата в тежка категория срещу Алекс Перейра на гала вечерта на 14 юни. Спортистът от Ню Йорк публично поиска от UFC да го освободи, след като Уайт заяви, че никога не е имало сериозни преговори между него и организацията. Сега изглежда, че Джоунс се е оттеглил от състезанията завинаги.

„Окачих ръкавиците. В момента си почивам. Имате бизнес версията на Джон Джоунс. Няма повече боецът Джон Джоунс. Бизнесменът, разбирате ли какво имам предвид?“, каза Джоунс пред Red Corner MMA в YouTube влог.

Джоунс беше специален гост на събитие на IBA Bare Knuckle в Русия, оглавено от колегата му ветеран от UFC Йоел Ромеро срещу Вагаб Вагабов. Когато Ромеро предложи на Джоунс да си уреди мач с голи ръце, ако вече не се интересува от ММА, Джоунс отхвърли и тази идея.

