Невероятната Росица Денчева отново записа победа за България

Националният отбор на България поведе с 1:0 победи срещу Кипър във финалния плейоф за промоция в Група I на Световното отборно първенство по тенис "Били Джийн Кинг къп". Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина). Росица Денчева спечели първата среща на сингъл със 7:6(4), 6:3 срещу Нина Андронику, а двубоят продължи час и 34 минути.

Българката пропиля ранен аванс от пробив в началото на първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Денчева изостана с 2:4, но показа характер, като след пет поредни спечелени точки триумфира със 7:5. По-голямата класа на Денчева си пролича ясно във втората част, в която тя поведе с 4:1. Кипърката успя да намали изоставането си с два гейма, но Росица Денчева спечели следващите два гейма и с 6:3 триумфира с победата.

Във втората среща на сингъл Елизара Янева ще играе срещу Ралука Сербан.

Преди този мач българките постигнаха четири убедителни победи и без проблеми завоюваха първото място в предварителна група B, след като спечелиха срещу Република Южна Африка, Мароко, Република Северна Македония и Египет.