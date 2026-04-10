  България предсрочно срази Египет

България предсрочно срази Египет

  • 10 апр 2026 | 16:21
България предсрочно срази Египет

Елизара Янева осигури успеха на България срещу Египет в мача между двата тима във втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп".

Янева надигра Сандра Самир с 6:4, 6:1 за час и 12 минути във втората среща на сингъл и направи резултата 2:0 победи.

В първия сингъл Росица Денчева се наложи над Нада Фуад с 6:3, 6:2 по-рано днес в Баня Лука (Босна и Херцеговина), където се провежда състезанието.

Българските националки вече си бяха гарантирали спечелването на предварителната група, тъй като записаха три победи в предишните си три срещи и са недостижими на първото място в група B.

Росица Денчева изведе България напред срещу Египет
Росица Денчева изведе България напред срещу Египет

За мача на двойки са заявени Елизара Янева и Росица Денчева.

До момента България се справи още с отборите на Република Южна Африка, Мароко и Република Северна Македония. Националките очакват да разберат противника си за финалния плейоф утре, който ще осигури промоция в Група I.

Българките ще играят срещу завършилия на второ място в другата предварителна група, като вариантите са Гърция, Финландия и Кипър.

