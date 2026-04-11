Арсенал ще прави нова крачка към титлата

Арсенал ще посрещне Борнемут в мач от 32-рия кръг на Премиър лийг на 11 април 2026 г. Двубоят ще започне в 14:30 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Срещата ще бъде ръководена от опитния рефер Майкъл Оливър, който ще следи за спазването на правилата в този важен двубой от английското първенство.

Арсенал заема първото място в класирането на Премиър лийг със 70 точки след изиграни 31 мача, като "топчиите" имат впечатляваща голова разлика от 61 вкарани и само 22 допуснати гола. Лондончани са в отлична позиция в борбата за титлата, като всяка победа ги приближава към трофея.

Борнемут се намира на 13-та позиция с 42 точки от същия брой изиграни срещи, като "черешките" имат 46 отбелязани и 48 допуснати гола. Гостите са в относително комфортна позиция в средата на таблицата, далеч от зоната на изпадащите, като дори още имат шансове за участие в Европа, така че всяка точка днес може да е доста ценна.

Арсенал идва след важна победа с 1:0 като гост на Спортинг (Лисабон) в Шампионска лига на 7 април 2026 г. Преди това "топчиите" претърпяха две последователни загуби - с 1:2 от Саутхамптън във ФА Къп на 4 април и с 0:2 от Манчестър Сити в Карабао Къп на 22 март. По-рано през март, лондончани записаха две победи - с 2:0 срещу Байер (Леверкузен) в Шампионска лига и със същия резултат срещу Евертън в Премиър лийг.

Борнемут е в серия от пет последователни равенства в първенството - 2:2 с Манчестър Юнайтед на 20 март, 0:0 с Бърнли на 14 март, 0:0 с Брентфорд на 3 март, 1:1 със Съндърланд на 28 февруари и 0:0 с Уест Хам на 21 февруари. Гостите не са вкусвали победа от доста време, но и показват стабилност в защита.

Борнемут традиционно е доста неудобен съперник за Арсенал. В последните пет официални мача лондончани записаха три победи, но "черешките" успяха да поднесат две сериозни изненади през сезон 2024/25, побеждавайки „артилеристите“ с 2:0 у дома и 2:1 на „Емирейтс“. Преди тези поражения лондончани доминираха с убедителни чисти победи (4:0 и 3:0), а в най-скорошния сблъсък през януари 2026 г. успяха да изтръгнат труден обрат с 3:2 като гости.

В лагера на Арсенал основната въпросителна е около Мартин Йодегор, който получи лек рецидив на стара травма при победата над Спортинг Лисабон през седмицата. Добрата новина е потенциалното завръщане на Букайо Сака и Юриен Тимбер, които са подновили тренировки, но участието им ще се реши в последния момент. Еберечи Езе вече е напълно възстановен и в групата, докато Микел Мерино остава дълготрайно извън строя заради сериозна контузия на стъпалото.

При Борнемут капитанът на САЩ Тайлър Адамс е голямото завръщане, като самият той потвърди, че е напълно готов за игра след травма на квадрицепса. Треньорът Андони Ираола успокои феновете, че младата надежда Ели Жуниор Крупи и защитникът Алекс Хименес също са възстановени от леките удари, получени по време на международната пауза. Списъкът с отсъстващи за „черешките“ се ограничава до Джъстин Клуйверт и Люис Кук, които все още лекуват своите контузии.