Какво предстои в следващия кръг от Sesame НБЛ

Мачовете от кръг №31 в Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграят на 15 и 16 април (сряда и четвъртък), а ето и кои са те.

В първата среща, на 15 април (сряда) Левски приема Локомотив Пловдив от 18:00 часа в столичната зала "Триадица".

На 16 април (четвъртък) от 18:00 часа Миньор 2015 гостува на Ботев Враца в "Арена Ботевград".

От 18:30 часа Балкан гостува на Шумен в "Арена Шумен".

От 19:00 часа Черно море Тича приема Берое Стара Загора в зала "Христо Борисов".

От 19:15 часа Академик Бултекс 99 гостува на Спартак Плевен в зала "Балканстрой".