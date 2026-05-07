Роден талант подписа със "Златните орли" в САЩ

Български баскетболист подписа с отбор от колежанското първенство на САЩ. Бившият младежки национал Михаил Гавазов ще носи екипа на Орал Робъртс Голдън Ийгълс, обяви официално тимът от Тулса (Оклахома). "Златните орли" се изявяват в Първа дивизия на NCAA.

Преди това 197-сантиметровото крило е защитавал и цветовете на Линдзи Уилсън Блу Рейдърс. 21-годишният софиянец помогна на Блу Рейдърс да се класират на националните финали на колежанската асоциация NAIA. Гавазов записа средно по 11.5 точки, 6.1 борби и 1.8 асистенции за 26 мача отвъд океана.

В колежанското първенство на САЩ през новия сезон ще видим още трима български баскетболни таланти: Александър Гавалюгов (Санта Клара Бронкос), отличилят се през 2025/26 със страхотни изяви в Ботев Враца Георги Герганов (Брадли Брейвс), Деян Колев (Джаксън Стейт Тайгърс) и Иван Спиров (Кливланд Стейт Вайкингс).