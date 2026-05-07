Тейлър Дженкинс бе представен официално като старши треньор на Милуоки Бъкс

Тейлър Дженкинс е новият старши треньор на отбора от НБА Милуоки Бъкс, съобщава ESPN. 41-годишният американец беше представен на пресконференция с участието на съсобственика на тима Джими Хаслам и генералния мениджър Джон Хорст.

„Когато тази възможност се откри, си казах: „Познавам тези хора. Знам за какво се борят. Знам какви ще са им стандартите всеки ден“, заяви Тейлър Дженкинс.

Основна тема на пресконференцията обаче не беше новият наставник, а бъдещето на суперзвездата Янис Адетокунбо, който може да да напусне Милуоки през лятото. Джими Хаслам е сигурен, че това решение трябва да бъде взето преди драфта на НБА в края на юни. Тейлър Дженкинс познава добре Адетокунбо, тъй като през сезон 2018/19 - годината в която гръцката звезда спечели приза за Най-полезен играч в Лигата, той беше асистент на старши треньора Майк Буденхолзър.

Бъдещето на Янис става ясно до началото на драфта на НБА

Новият треньор на „Елените“ е бил наясно, че Адетокунбо може да напусне тима още преди първия им мач заедно, но въпреки това е приел предложението да застане начело на отбора.

„Янис е много развълнуван за мен и за семейството ми. Очевидно, дори да бях тук само за един сезон, с него създадохме много добра връзка и запазихме взаимно уважение, дори отдалеч“, каза Дженкинс.

Милуоки Бъкс завърши сезон 2025/26 с баланс 32-50 и не се класира за плейофите за пръв път от 10 години, а задачата на Дженкинс през следващия сезон ще бъде да върне тима в битката за титлата.

До момента Тейлър Дженкинс води Мемфис Гризлис между 2019 и 2025 година, като се превърна в треньора с най-много победи в историята на отбора от щата Тенеси.

Снимки: Gettyimages