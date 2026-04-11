Президентът на Апоел възхвалява Вуйошевич и разкри как приятелката на Мицич го е променила

Душко Вуйошевич не беше просто емблематична фигура за Партизан, а еталон за цялата баскетболна общност в Сърбия. Сред тези, които искаха да присъстват в Белград и да отдадат почит, беше и собственикът на Апоел Тел Авив, Офер Янай.

Седнал близо до игрището, наблюдавайки мача между Партизан и Жалгирис, той имаше много конкретна причина за присъствието си.

„Той беше огромна фигура и в крайна сметка всички трябва да ценим баскетболната общност и семейство. Той беше едно от най-големите имена, които помогнаха за създаването на сръбския баскетбол“, каза той, давайки от самото начало насока на мислите си.

За Янай присъствието му в Белград не беше само символично. То беше свързано и с настоящето, с неговия отбор и с ключов играч. „Имам много добър сръбски играч в отбора си. Не знам дали щеше да има Васа Мицич без Душко“, отбеляза той, подчертавайки дълбокото влияние на Вуйошевич върху формирането на топ играчи.

Атмосферата в залата, както я описва, беше повече от трогателна.

„Невероятни сцени. Той беше човек, който създаваше играчи. Най-големите имена на сръбския баскетбол заблестяха под негово ръководство и, както видяхме, той беше дълбоко обичан от феновете на Партизан. За мен беше много специално да бъда там. Това е нещо, което трябва да научим от сърбите. Те имат уникална спортна култура, дълбоко уважение към личността, което не се вижда често в други страни. Аз го ценя много.“

В този контекст разговорът се насочи към Василие Мицич. Играч, който е в центъра на вниманието на Апоел Тел Авив, не само заради качествата си, но и заради инвестицията, направена за привличането му.

„Василие Мицич е огромна личност и страхотен играч. Той е един от играчите, които ценя най-много“, подчертава Янай. И продължава: „Когато го привлякох, знаех, че му давам най-големия договор в Европа. Това беше моят начин да му покажа уважение за това, което е, но и очакванията да допринесе значително за отбора.“

Началото обаче не беше лесно. Той сам го признава без заобикалки. „Разговарях с неговия агент, Игор Креспо, и се съгласихме относно нашите очаквания. Беше ясно, че в началото той не беше на нивото, на което бяхме свикнали. Имаше нужда от няколко месеца.“

А сега? Картината се е променила. „Мисля, че сега виждаме Мицич, когото очаквахме“, казва той, обобщавайки процес на адаптация, който изглежда е завършен.

„Мога да ви кажа и един забавен факт“, каза Янай, усмихвайки се. „Приятелката му започна да му готви. Оттогава той е свалил пет килограма и изглежда много по-добре.“ „Затова много благодаря на госпожа Мицич. Надявам се скоро да има и сватба“, добави на шега израелският бизнесмен.

Снимки: Imago