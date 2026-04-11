Левски праща бивши национали за таланти в Африка

Скаутите в детско-юношеската школа на Левски Владимир Гаджев и Георги Сърмов заминават за Африка, научи Sportal.bg. Двамата бивши национали ще заминат за Нигерия, където ще наблюдават футболисти в периода 16 - 20 април.

На съгледвачите от академията на "сините" вече са извадени всички необходими документи за пътуването, като организацията на място е поета от българския лицензиран мениджър Стефан Лазаров, който живее от дълги години в африканската държава. В Лагос Гаджев и Сърмов ще извършат скаутинг на играчи родени между 2005 и 2009 г.