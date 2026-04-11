Мира Андреева с трудна победа към полуфиналите в Линц

  • 11 апр 2026 | 12:07
  • 96
  • 0
Мира Андреева ще играе срещу Елена-Габриела Русе на полуфиналите на тенис турнира на клей WTA 500 в Линц, Австрия. Поставената под номер 1 Андреева победи трудно със 7:6 (4), 4:6, 6:2 ветеранката Сорана Кърстя от Румъния, пета в основната схема.

Руската тийнейджърка поведе с 3:0 в третия сет, но след това загуби подаването си. Това не й попречи да постигне още два пробива и да победи след два часа и 18 минути.

Андреева, която има три поредни победи и ще опита да спечели втора титла през сезона, ще се изправи срещу Елена-Габриела Русе на полуфиналите. Румънката се наложи след обрат с 4:6, 6:4, 6:1 срещу шампионката от 2024 година Елена Остапенко (Латвия).

В другия полуфинал една срещу друга ще играят Дона Векич и Анастасия Потапова. Хърватката Векич победи със 7:5, 6:4 чехкинята каролина Плишкова, докато представителката на Австрия Потапова елиминира своята сънародничка Лили Тагер след 7:6 (7), 6:0.

Снимки: Imago

