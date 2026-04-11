Юношите до 15 години спечелиха и втората проверка с Малта

Юношеският национален отбор на България до 15 години постигна втора победа в рамките на контролните срещи срещу Малта, след като се наложи с 2:1 след драматичен обрат в края на двубоя.

След като в първата проверка „лъвчетата“ записаха убедителен успех с 4:0 и демонстрираха пълно превъзходство, във втория мач селекцията на Петър Карачоров срещна по-сериозна съпротива, но отново показа характер и победен манталитет.

Развръзката настъпи в самия край на срещата. В 84-ата минута капитанът Борис Стефанов изравни резултата за 1:1, а само минута по-късно отново той се разписа, за да донесе пълния обрат и победата с 2:1 за България. Домакините от Малта откриха резултата в 39-ата минута чрез Енцо Ромао.

Мачът започна равностойно, като и двата отбора се опитваха да се задържат с топката в центъра на терена. В осмата минута Малта имаше възможност да отбележи ранен гол, когато центриране от Вак Калевич намери Деклан Замит, но той не успя да отклони топката към вратата. Последваха две добри положения за Малта, при които домакините не бяха точни. България имаше добра възможност да поведе в 36-ата минута, когато бързо движение подясно доведе до това Иван Дедев да получи свободна топка в наказателното поле, но малтийската защита се справи добре, за да блокира удара му.

Малта поведе в 39-ата минута, когато бърза контраатака доведе до Бепе Мелароса, който намери Ромао, който не сгреши от границата на наказателното поле и стреля в мрежата. През втората част при 0:1 Борис Стефанов в 71-ата минута имаше отлична възможност да изравни, но пропусна.

Така националите ни приключиха лагера в Малта с два успеха от два мача и голова разлика 6:1.

България U15 – стартов състав:

12. Александър Иванов (В), 4. Димитър Цуков, 5. Борис Стефанов (К), 3. Галин Димитров, 2. Румен Даскалов, 18. Даниел Рангелов, 8. Иван Дедев, 10. Даниел Лилковски, 11. Иван Бичовски, 9. Петър Цуков, 19. Георги Славчов

Резерви: 1. Вилислав Цонев (В), 6. Ник Георгиев, 7. Йоан Йорданов, 13. Денис Райчев, 15. Мартин Станкев, 16. Антонио Великов, 17. Георги Тодоров, 14. Теодор Матев, 20. Никола Радев