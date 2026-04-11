Алкарас се разправи с Бублик и ще има изненадващ съперник на 1/2-финала в Монте Карло

  • 11 апр 2026 | 00:51
Карлос Алкарас загуби едва три гейма и се класира за полуфинал на турнира по тенис от сериите „Мастърс 1000“ в Монте Карло, след като се справи лесно с Александър Бублик (Казахстан) с 6:3, 6:0. Така той ще играе на полуфинал в Княжеството за втора поредна година. Съперникът на Алкарас е изненадващ.

Валентен Вашро от Монако спечели изтощителен маратон от три сета за втора поредна вечер и така си осигури полуфинален сблъсък на домашния корт със световния номер 1 Карлос Алкарас в Монте Карло. Вашро, който е номер 23 в света, демонстрира рядка комбинация от гнева мощ от началната линия и труднопробиваема защита, за да преодолее Алекс де Минор (Австралия) с 6:4, 3:6, 6:3.

Постижението на Вашро е историческо, тъй като никога досега представител на малкото средиземноморско княжество не е стигал толкова напред.

„Толкова голяма чест е да бъда част от полуфиналите с трима от най-добрите играчи от последните няколко години“, каза Вашро по повод другите участници Алкарас, Яник Синер и Александър Зверев. „Нямам търпение за утрешния ден, за да имам възможността да играя срещу Карлос в родния си град.“

Там отива и големият му съперник Яник Синер, който също продългжава към топ 4 след победа в два сета 6:3, 6:4 над номер 25 в схемата на турнира Феликс Оже-Алиасим. Следващият съперник на Синер ще бъде Александър Зверев (Германия), който пък победи 40-ия в света Жоао Фонсека (Бразилия) със 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.

Снимки: Gettyimages

