  Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

  • 10 апр 2026 | 20:48
Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на Европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва.

Сестрите, които са шампионки от миналата година и поставени под номер 1 в схемата, разгромиха представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 21:12, 21:3 за 25 минути, след като доминираха изцяло на корта.

Най-добрите български състезателки, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, ще играят утре на седми пореден финал на Европейско първенство. Те имат общо шест медала - четири златни и два сребърни, а също така са двукратни шампионки от Европейски игри.

В спор за поредна титла в кариерата си сестрите ще играят утре срещу Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция), които за последно победиха в Истанбул на 14 февруари при победата на България над Турция на полуфиналите на Европейското отборно първенство за жени.

След мача Стефани Стоева и Габриела Стоева получиха награда за най-добро разиграване на турнира.

