Марсилия има нов президент

Елитният френски футболен клуб Олимпик (Марсилия) назначи Стефан Ришар за свой президент в разгара на турбулентния сезон, в който се намира след три промени на най-високото ниво на административната структура, съобщи агенция АР.

64-годишният Ришар е бивш изпълнителен директор на френския телекомуникационен гигант „Оранж“ и ще заеме мястото на Албан Жустер, който пък беше временен вариант след отстраняването на Пабло Лонгория. Ришар ще поеме функциите си като президент на клуба от 1-и юли, се казва още в информацията.

Olympique de Marseille is pleased to announce that Frank McCourt has appointed Stéphane Richard as President of the club’s Executive Board.



He will officially assume his duties on July 2. pic.twitter.com/yI1GjxGWSx — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) April 10, 2026

Марсилия се раздели с Лонгория миналия месец на гърба на разправиите по уволнението на треньора Роберто де Дзерби. Де Дзерби, който бързо си намери работа и е начело на английския Тотнъм, напусна след разгромна загуба с 0:5 от Пари Сен Жермен и унизително отпадане от Шампионската лига след загуба с 0:3 от белгийския Брюж в последния кръг на груповата фаза.

Олимпик (Марсилия) стана първият френски клуб, който е спечелил Шампионската лига през 1993-а година и държеше този рекорд до миналата година, когато Пари Сен Жермен повтори този успех. Но това остана назад в миналото, след като ПСЖ в момента е доминиращата сила във френския футбол, а Марсилия не е печелила трофей от Купата на лигата през 2012-а година.

67-хилядният стадион „Стад Велодром“ в Марсилия в момента се казва „Оранж Велодром“ и това име беше прието през 2016-а година, когато Ришар пое работата в телекома. Самият той не е марсилец и това предизвика доста въпроси, но сам отхвърли притесненията по време на пресконференцията.

Ричард заяви, че изпитва симпатия към Марсилия – където е положил зрелостните си изпити и притежава къща – и редовно посещава мачовете срещу заклетния съперник ПСЖ.

„Познавам града много добре и знам контекста на клуба“, каза той на пресконференция в петък. „Обичам този стадион, обичам да идвам тук. Всеки път, когато отборът бие – например срещу Пари Сен Жермен в началото на сезона, атмосферата е прекрасна“, каза новият шеф на клуба от Ривиерата.

Американският собственик на клуба Франк Маккорт заяви, че кандидатурата на Ришар се е откроила сред много други и че сделката е била сключена по време на продължителна вечеря в Лондон. „Казах си, че той е идеалният човек“, каза Маккорт, който пое клуба през 2016 г. „Подходящият човек да ръководи този проект.“

72-годишният Маккорт е бивш собственик на Лос Анджелис Доджърс и купи Марсилия от родената в Русия милиардерка Маргарита Луис-Дрейфус.