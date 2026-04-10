Марсилия има нов президент

Елитният френски футболен клуб Олимпик (Марсилия) назначи Стефан Ришар за свой президент в разгара на турбулентния сезон, в който се намира след три промени на най-високото ниво на административната структура, съобщи агенция АР.
64-годишният Ришар е бивш изпълнителен директор на френския телекомуникационен гигант „Оранж“ и ще заеме мястото на Албан Жустер, който пък беше временен вариант след отстраняването на Пабло Лонгория. Ришар ще поеме функциите си като президент на клуба от 1-и юли, се казва още в информацията.
Марсилия се раздели с Лонгория миналия месец на гърба на разправиите по уволнението на треньора Роберто де Дзерби. Де Дзерби, който бързо си намери работа и е начело на английския Тотнъм, напусна след разгромна загуба с 0:5 от Пари Сен Жермен и унизително отпадане от Шампионската лига след загуба с 0:3 от белгийския Брюж в последния кръг на груповата фаза.
Олимпик (Марсилия) стана първият френски клуб, който е спечелил Шампионската лига през 1993-а година и държеше този рекорд до миналата година, когато Пари Сен Жермен повтори този успех. Но това остана назад в миналото, след като ПСЖ в момента е доминиращата сила във френския футбол, а Марсилия не е печелила трофей от Купата на лигата през 2012-а година.
67-хилядният стадион „Стад Велодром“ в Марсилия в момента се казва „Оранж Велодром“ и това име беше прието през 2016-а година, когато Ришар пое работата в телекома. Самият той не е марсилец и това предизвика доста въпроси, но сам отхвърли притесненията по време на пресконференцията.
Ричард заяви, че изпитва симпатия към Марсилия – където е положил зрелостните си изпити и притежава къща – и редовно посещава мачовете срещу заклетния съперник ПСЖ.
„Познавам града много добре и знам контекста на клуба“, каза той на пресконференция в петък. „Обичам този стадион, обичам да идвам тук. Всеки път, когато отборът бие – например срещу Пари Сен Жермен в началото на сезона, атмосферата е прекрасна“, каза новият шеф на клуба от Ривиерата.
Американският собственик на клуба Франк Маккорт заяви, че кандидатурата на Ришар се е откроила сред много други и че сделката е била сключена по време на продължителна вечеря в Лондон. „Казах си, че той е идеалният човек“, каза Маккорт, който пое клуба през 2016 г. „Подходящият човек да ръководи този проект.“
72-годишният Маккорт е бивш собственик на Лос Анджелис Доджърс и купи Марсилия от родената в Русия милиардерка Маргарита Луис-Дрейфус.