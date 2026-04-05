Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Отборът на Монако победи тима на Марсилия с 2:1 в среща от 28-ия кръг на френската Лига 1. През първата част голове не паднаха, а след почивката монегаските дръпнаха с попаденията на Александър Головин (59’) и Фоларин Балогун (74’), а малко преди края за провансалци гол отбеляза Амин Гуири (85’).

C'est terminé, l'AS Monaco remporte une 𝟕𝐞̀𝐦𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝'𝐚𝐟𝐟𝐢𝐥𝐞́𝐞 en Ligue 1 👊



90+6’ | 2️⃣-1️⃣ #ASMOM pic.twitter.com/flf3Bhemwy — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 5, 2026

Този успех заплете изключително много битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига през следващия сезон. С днешния успех Монако се изравни на четвъртото място с Марсилия.

Класика за Лил погреба шампионските амбиции на Ланс

Вчерашната победа на Лил срещу Ланс, както и днешното нулево равенство между Лион и Анже съкрати разликата между третия и осмия във временното класиране на едва седем точки.

Лион не успя да вкара на Анже

До края на сезона остават още шест мача.