Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Отборът на Монако победи тима на Марсилия с 2:1 в среща от 28-ия кръг на френската Лига 1. През първата част голове не паднаха, а след почивката монегаските дръпнаха с попаденията на Александър Головин (59’) и Фоларин Балогун (74’), а малко преди края за провансалци гол отбеляза Амин Гуири (85’).

Този успех заплете изключително много битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига през следващия сезон. С днешния успех Монако се изравни на четвъртото място с Марсилия.

Класика за Лил погреба шампионските амбиции на Ланс
Вчерашната победа на Лил срещу Ланс, както и днешното нулево равенство между Лион и Анже съкрати разликата между третия и осмия във временното класиране на едва седем точки.

Лион не успя да вкара на Анже
До края на сезона остават още шест мача.

Ето колко още кредит на доверие има Артета

