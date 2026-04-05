Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Отборът на Монако победи тима на Марсилия с 2:1 в среща от 28-ия кръг на френската Лига 1. През първата част голове не паднаха, а след почивката монегаските дръпнаха с попаденията на Александър Головин (59’) и Фоларин Балогун (74’), а малко преди края за провансалци гол отбеляза Амин Гуири (85’).
Този успех заплете изключително много битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига през следващия сезон. С днешния успех Монако се изравни на четвъртото място с Марсилия.
Класика за Лил погреба шампионските амбиции на Ланс
Вчерашната победа на Лил срещу Ланс, както и днешното нулево равенство между Лион и Анже съкрати разликата между третия и осмия във временното класиране на едва седем точки.
Лион не успя да вкара на Анже
До края на сезона остават още шест мача.