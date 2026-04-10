Три поколения хегемони на клей

Три поколения. Една настилка. Стандарт толкова висок, че само шепа членове на клуба на №1 в ATP са успели истински да го овладеят.

С началото на сезона на клей тази седмица на “Мастърс”-а в Монте Карло, трима представители на този елит исторически се открояват над останалите на тази настилка: Рафаел Надал, Бьорн Борг и Карлос Алкарас. Различни епохи, различни стилове, но и тримата са постигнали показатели на клей, които ги отделят от всички останали.

Надал, 14-кратен шампион на “Ролан Гарос”, има 90.5% успеваемост на клей – най-високата в Откритата ера. Борг, първообразът на стабилната игра от основната линия, достига 86.1%, а Алкарас – едва на 22 години – вече е на 84.4%,.

Най-висок процент победи на клей (членове на клуба №1)

Рафаел Надал – 90.5% (484–51)

Бьорн Борг – 86.1% (285–46)

Карлос Алкарас – 84.4% (103–19)

Иван Лендъл – 81% (329–77)

Новак Джокович – 80.4% (295–72)

*данните са преди Монте Карло 2026

Шестте титли на Борг на “Ролан Гарос” между 1974 и 1981 някога изглеждаха като върховно постижение на клей. Надал обаче повече от удвои този резултат с 14 титли. Сега Алкарас е двукратен действащ шампион в Париж и настоящ победител в Монте Карло, след впечатляващ сезон на клей през 2025 г., в който записа баланс 22-1.

Самият турнир в Монте Карло често е първият сигнал за това какво предстои. Надал го спечели рекордните 11 пъти, включително осем поредни титли между 2005 и 2012 г. Алкарас, със своята експлозивност и разнообразие, се стреми да използва Княжеството като трамплин за европейския сезон на клей.

Други членове на клуба №1 като Иван Лендъл и Новак Джокович също са се отличили на тази настилка. Лендъл (81%) има 28 титли на клей, включително три на “Ролан Гарос”.

Джокович, също трикратен шампион в Париж, има 80.4% успеваемост на клей. Сърбинът победи Надал и Алкарас по пътя към олимпийското злато на игрите в Париж през 2024 г., а миналата година спечели 100-ната си титла на ниво тур в Женева именно на клей. Той има 11 от рекордните си 40 титли от сериите “Мастърс” на тази настилка.

Има обща нишка, която свързва хладнокръвния контрол на Борг, безмилостния спин на Надал и креативната експлозивност на Алкарас. Клеят възнаграждава търпението, физическата издръжливост и способността за решаване на проблеми – било то в петсетови битки в Париж или в дългите следобеди в Монте Карло. А стандартът остава измерен в проценти, титли и наследството на клуба на №1 в ATP.

Оригинален текст и снимка: atptour.com