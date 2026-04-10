Росица Денчева изведе България напред срещу Египет

България взе аванс от 1:0 победи срещу Египет в срещата между двата тима във втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Росица Денчева се наложи над Нада Фуад с 6:3, 6:2 в първия двубой на сингъл. Мачът продължи 64 минути.

Българските националки вече си осигуриха спечелването на предварителната група, тъй като имат три победи от три срещи и са недостижими на първата позиция в група B.

За втория сингъл срещу Египет е заявена Елизара Янева, а за мача на двойки - Янева и Денчева. Противничка на Елизара Янева ще бъде Сандра Самир.

Преди днешния двубой националките надделяха над отборите на Република Южна Африка, Мароко и Република Северна Македония. Така България очаква да разбере съперника си за финалния плейоф утре, който ще осигури промоция в Група I.

Българките ще играят срещу завършилия на второ място в другата предварителна група, като вариантите са Гърция, Финландия и Кипър.