Ясен Петров: Допуснахме една грешка и загубихме

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров говори след минималното поражение с 0:1 от Спартак (Варна) в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига.

"Днес ни липсваше завършващия удар. Имахме шансове, които да завършим. Това е нещото, върху което работим много. Няма обаче как да постигнеш нещо без да отбележиш гол.



Допуснахме една грешка и загубихме. Няма как да съм недоволен. Още в началото казах, че няма да е лесно. Трябва да сме с една идея по-точни в завършващата фаза и завършващия пас. До края ще е много тежко и ние трябва да се подготвим.

Имаме една цел и тя е да останем в групата. Трябва да се настройваме към всеки противник. Ще си направим изводите, но трябва да продължим напред с пълна концентрация", заяви Петров.