Гьоко: Играхме на 100%, всеки мач е като бараж

  • 10 апр 2026 | 15:14
Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски говори след победата с 1:0 срещу Добруджа в efbet Лига. Специалистът от Северна Македония похвали "соколите" и заяви, че всеки мач е като бараж за неговите момчета.

"Лозев като характер и позиция дава енергия на момчетата. Същото се отнася и за Грънчов. Днес всички дадоха на 100%, блокираха противника, силен мач на Добруджа след Левски, днес не трябваше да се бием, а да покажем, че можем да играем футбол. В прекия натиск, който имахме. Мисля, че успяхме. Вярваме, че имаме качества, че можем по-добре, но в първенството се получават и непредвидени неща. Съжалявам, че разочаровахме хората в последните мачове, но показваме, че можем.

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване
Във вторник се знаеше кой ще играе, в каква формация. Знаехме, всичко беше замислено. Казах го още вторник. Имаме много картони, но имаме 20 души, които са готови да играят. Последният мач с Ботев имахме 7-8 човека, двама можем да компенсираме. Всеки мач е като бараж - и Септември, и другите. Всеки мач е дали ще ни бъде, или не. Всеки може да говори каквото си иска, но никога не сме били сред последните три отбора. Ще направим всичко възможно да се вдигнем повече", каза Гьоко след успеха на "Коритото".

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

  • 10 апр 2026 | 16:14
  • 5616
  • 11
Ясен Петров: Допуснахме една грешка и загубихме

Ясен Петров: Допуснахме една грешка и загубихме

  • 10 апр 2026 | 15:16
  • 645
  • 5
Вече 40 години без български рефер на Мондиал

Вече 40 години без български рефер на Мондиал

  • 10 апр 2026 | 15:10
  • 1702
  • 5
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 17059
  • 20
От Левски: Пише се +3, чете се +9

От Левски: Пише се +3, чете се +9

  • 10 апр 2026 | 14:03
  • 1478
  • 6
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 18986
  • 16
Виж всички

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

  • 10 апр 2026 | 16:14
  • 5616
  • 11
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 17059
  • 20
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 18986
  • 16
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 36119
  • 153
Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

  • 10 апр 2026 | 11:33
  • 8062
  • 12
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 15102
  • 78