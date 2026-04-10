Гьоко: Играхме на 100%, всеки мач е като бараж

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски говори след победата с 1:0 срещу Добруджа в efbet Лига. Специалистът от Северна Македония похвали "соколите" и заяви, че всеки мач е като бараж за неговите момчета.

"Лозев като характер и позиция дава енергия на момчетата. Същото се отнася и за Грънчов. Днес всички дадоха на 100%, блокираха противника, силен мач на Добруджа след Левски, днес не трябваше да се бием, а да покажем, че можем да играем футбол. В прекия натиск, който имахме. Мисля, че успяхме. Вярваме, че имаме качества, че можем по-добре, но в първенството се получават и непредвидени неща. Съжалявам, че разочаровахме хората в последните мачове, но показваме, че можем.

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Във вторник се знаеше кой ще играе, в каква формация. Знаехме, всичко беше замислено. Казах го още вторник. Имаме много картони, но имаме 20 души, които са готови да играят. Последният мач с Ботев имахме 7-8 човека, двама можем да компенсираме. Всеки мач е като бараж - и Септември, и другите. Всеки мач е дали ще ни бъде, или не. Всеки може да говори каквото си иска, но никога не сме били сред последните три отбора. Ще направим всичко възможно да се вдигнем повече", каза Гьоко след успеха на "Коритото".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto