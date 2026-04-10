Джао Синтонг е фаворит номер 1 за световната титла

Джао Синтонг вече е едноличният фаворит на букмейкърите за спечелването на Световното първенство по снукър 2026 в “Крусибъл”, след триумфа си на Турнирното първенство.

Китайската звезда е в невероятна форма през последните месеци, като стана първият играч, спечелил и трите турнира от сериите Players Series в рамките на един сезон.

Миналата година, участвайки като поканен аматьор, Джао влезе в историята като първия азиатски играч, спечелил световната професионална титла по снукър. Пътят му към трофея започна от самото начало на квалификациите, като премина през четири последователни кръга, за да достигне основната схема в “Крусибъл”.

През този сезон той се завърна на пълен работен ден в Световния снукър тур, но резултатите му в първата половина на сезона бяха колебливи – само седем победи в първите шест ранкинг турнира.

Формата му обаче се подобри през ноември, когато достигна полуфиналите на International Championship и Champion of Champions, преди да спечели първата си титла като действащ световен шампион на Riyadh Season Championship в Саудитска Арабия.

След спад около Коледа, през февруари той влезе в силна серия, като спечели World Grand Prix в Хонконг – първата му ранкинг титла за сезона – след победа над сънародника му Джанг Анда.

Този успех в Далечния изток имаше допълнително значение, тъй като му осигури участие в следващия турнир от серията – Players Championship. Там той направи обрат от 1-4 срещу Марк Селби в осминафиналите и спечели с 5-4.

Само две седмици по-късно Джао спечели и Players Championship, побеждавайки Джон Хигинс с 10-7 на финала, и се присъедини към елитен клуб от играчи с поредни ранкинг титли.

Серията му от 11 поредни победи беше прекъсната от Стюарт Бингам на Welsh Open, след което той записа още три победи на домашна сцена на World Open, преди да отпадне от Гари Уилсън.

Скоро след това обаче се върна към победите и доминира в Players Series, постигайки общ резултат 30-8 във фреймове срещу Крис Уейклин (10-4), Джон Хигинс (10-1) и световния №1 Джъд Тръмп (10-3), за да спечели Tour Championship.

Това е четвъртата му титла за сезона – повече от всеки друг – като той направи пълен комплект от победи в Players Series с 12 успеха от 12 мача.

Циклона има и още две впечатляващи серии – спечелил е всички седем финала, в които е участвал като професионалист, както и последните си девет решаващи фрейма в ранкинг турнири.

За последните 12 месеца Джао е спечелил над 1.5 милиона паунда от турнири и се изкачи до рекордното за него четвърто място в световната ранглиста. Той дори има шанс да стане №1 в света в Крусибъл, ако защити титлата си и Джъд Тръмп отпадне още в първия кръг.

Кой е фаворит за титлата?

Преди Tour Championship, Джъд Тръмп и Джао бяха считани за равностойни фаворити. След убедителната победа на Джао в Манчестър, включително над Тръмп на финала, той вече е категоричният фаворит за трофея в Крусибъл.

Жребият за първия кръг ще бъде известен на 16 април, когато квалификантите ще бъдат разпределени срещу поставените играчи. Като №1 в схемата, Джао ще бъде в горната част на жребия и по традиция ще играе още в първия ден.

Ако всичко върви по схемата, той може да срещне Динг Дзюнхуей в осминафиналите, а на четвъртфинал – Шон Мърфи или Сяо Гуодонг.

На полуфинал потенциални съперници са Нийл Робъртсън, Джон Хигинс, Рони О'Съливан или Крис Уейклин.

Разбира се, Джао ще трябва да се справи и с така нареченото „проклятие на Крусибъл“ – никой дебютен световен шампион в Шефилд не е успявал да защити титлата си.

Миналата година действащият шампион Кайрън Уилсън, след страхотен сезон с четири титли, сензационно отпадна още в първия ден от квалификанта Лей Пейфан.

В коефициентите Джъд Тръмп вече е втори фаворит, а седемкратният световен шампион Рони О'Съливан е трети след достигането си до финала на World Open в Китай.