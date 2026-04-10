Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

  • 10 апр 2026 | 14:49
Тийнейджърът от Байерн Мюнхен Ленарт Карл ще отсъства от игра известно време поради контузия на бедрения мускул, съобщи германският клуб, докато се готви да се бори за три трофея в последния етап от сезона. 18-годишният футболист се радва на възход в развитието и е сериозен претендент за място в състава на Германия за Световното първенство през лятото. Карл отбеляза 5 гола и добави 4 асистенции в срещите от Бундеслигата.

„Ленарт Карл е скъсал мускул в задната част на дясното бедро. Диагнозата е потвърдена от медицинското звено на Байерн. Това означава, че 18-годишният атакуващ полузащитник ще отсъства от игра в обозримо бъдеще“, гласи информацията от мюнхенския гранд.

Байерн, който има 9 точки преднина на върха в Бундеслигата при 6 оставащи мача, ще гостува на Санкт Паули в събота. След това тимът приема Реал Мадрид в реванш от четвъртфиналите в Шампионската лига. Карл беше резерва в първия мач с испанския тим.

Снимки: Gettyimages

