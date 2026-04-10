Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

Тийнейджърът от Байерн Мюнхен Ленарт Карл ще отсъства от игра известно време поради контузия на бедрения мускул, съобщи германският клуб, докато се готви да се бори за три трофея в последния етап от сезона. 18-годишният футболист се радва на възход в развитието и е сериозен претендент за място в състава на Германия за Световното първенство през лятото. Карл отбеляза 5 гола и добави 4 асистенции в срещите от Бундеслигата.
„Ленарт Карл е скъсал мускул в задната част на дясното бедро. Диагнозата е потвърдена от медицинското звено на Байерн. Това означава, че 18-годишният атакуващ полузащитник ще отсъства от игра в обозримо бъдеще“, гласи информацията от мюнхенския гранд.
Байерн, който има 9 точки преднина на върха в Бундеслигата при 6 оставащи мача, ще гостува на Санкт Паули в събота. След това тимът приема Реал Мадрид в реванш от четвъртфиналите в Шампионската лига. Карл беше резерва в първия мач с испанския тим.
Снимки: Gettyimages