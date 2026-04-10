Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

Байерн Мюнхен ще пътува до Азия за пети път в предсезонната подготовка и ще играе приятелски мачове в Република Корея и Хонконг през август, съобщиха от германския шампион. Мюнхенският гранд първо ще пътува до корейския остров Чеджу и ще играе срещу местния отбор Чеджу СК на 4 август, а след това ще замине за Хонконг, където ще се изправи срещу английския Астън Вила на 7 август.

„Интернационализацията е от съществено значение за развитието на целия германски футбол, а Байерн е пионерска сила в тази област от години“, каза шефът на маркетинга в клуба Рувен Каспер и допълни: „Ние сме у дома си в Мюнхен и същевременно мислим за нашите фенове и партньори по целия свят. Около един милиард души следят Байерн, като по-голямата половина от тях са от Азия. Очакваме с нетърпение това пътуване.“

Байерн Мюнхен и преди е играл в Република Корея и Хонконг, а Азия е избраната дестинация за германския тим за пети път в 10-ото издание на лятното турне Audi. Другите пет пътувания бяха до Съединените щати.

