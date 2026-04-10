Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

  10 апр 2026 | 14:21
Байерн Мюнхен ще пътува до Азия за пети път в предсезонната подготовка и ще играе приятелски мачове в Република Корея и Хонконг през август, съобщиха от германския шампион. Мюнхенският гранд първо ще пътува до корейския остров Чеджу и ще играе срещу местния отбор Чеджу СК на 4 август, а след това ще замине за Хонконг, където ще се изправи срещу английския Астън Вила на 7 август.

„Интернационализацията е от съществено значение за развитието на целия германски футбол, а Байерн е пионерска сила в тази област от години“, каза шефът на маркетинга в клуба Рувен Каспер и допълни: „Ние сме у дома си в Мюнхен и същевременно мислим за нашите фенове и партньори по целия свят. Около един милиард души следят Байерн, като по-голямата половина от тях са от Азия. Очакваме с нетърпение това пътуване.“

Байерн Мюнхен и преди е играл в Република Корея и Хонконг, а Азия е избраната дестинация за германския тим за пети път в 10-ото издание на лятното турне Audi. Другите пет пътувания бяха до Съединените щати.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

  • 10 апр 2026 | 08:01
  • 3658
  • 1
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 6005
  • 7
Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

  • 10 апр 2026 | 07:05
  • 2453
  • 1
Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

  • 10 апр 2026 | 06:23
  • 2076
  • 1
Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

  • 10 апр 2026 | 05:59
  • 1245
  • 0
Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

  • 10 апр 2026 | 05:27
  • 1522
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

  • 10 апр 2026 | 13:45
  • 6586
  • 9
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 7257
  • 9
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 28831
  • 126
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

  • 10 апр 2026 | 14:25
  • 1042
  • 0
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 11583
  • 62
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 6005
  • 7