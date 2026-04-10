Фюри преди двубоя в събота: Жал ми е за Махмудов

Тайсън Фюри заяви, че се чувства в най-добрата форма в живота си преди поредното си завръщане на ринга срещу Арсланбек Махмудов в събота вечер (11.04).

Двамата боксьори в тежка категория ще се изправят един срещу друг в 12-рундов сблъсък на стадиона на Тотнъм Хотспър в Лондон, Англия. Модерното съоръжение беше сцена на последната убедителна победа на Фюри – разгрома над Дерек Чисора в третия им мач през декември 2022 г. Оттогава насам Фюри записа труден успех по точки в 10 рунда срещу Франсис Нгану през следващата година, а през 2024 г. допусна две загуби със съдийски решения срещу Александър Усик. 37-годишният боксьор, който на пресконференцията в четвъртък се описа като „бърз, техничен, красив и разрушителен“, настоя, че всички знаци сочат към скорошно завръщане към най-добрата му форма.

„Беше добър лагер; същите стари глупости, които боксьорите винаги ви казват“, заяви Фюри, чийто актив е 34-2-1 (24 с нокаут). „Но го мисля сериозно. Винаги има контузии, които те прецакват, но този път, слава Богу, нямах никакви травми. Не си спомням толкова позитивен лагер. Бях далеч от жена си и децата си в продължение на 16 седмици, което е най-дългият период, в който съм отсъствал. Хареса ми в Тайланд, всеки ден е горещо, което е добре за дебел нещастник като мен. Все още съм дебел нещастник, но съм във форма и си прекарах страхотно. Хората винаги поставят под въпрос оттеглянето ми. Отказвал съм се пет пъти и съм го мислил сериозно и петте пъти. Когато се оттегля, нямам намерение да се бия отново. Но винаги ми липсва.“

Фюри твърди, че новината за автомобилната катастрофа на Антъни Джошуа през декември, при която загиват двама от най-близките му приятели, го е накарала да се завърне този път.

„Когато чух тази новина, беше толкова тъжно“, каза Фюри. „Когато се случват такива неща, това потвърждава, че няма утре, трябва да живееш всеки ден, сякаш е последен.“

Фюри, който е в забележително добро настроение, изглежда прави точно това.

„За първи път от много време насам аз съм ловецът, а не преследваният. Когато това се случи, винаги прецаквам хората. Жал ми е за Махмудов. Той ще се изправи срещу един Тайсън Фюри без контузии. Ще му откъсна главата от раменете, ще се чуди какво, по дяволите, се е случило, когато се събуди на пода. Но не бива да се срамува. Загубил е от великия Тайсън Фюри. Всички казват, че краката ми са си отишли, казват, че реакциите ми са изчезнали. Е, гледайте в събота вечер, защото не са“

Махмудов, с актив 21-2 (19 с нокаут), е по-активният боксьор от двамата. Последният мач на руснака завърши с успех над Дейв Алън през октомври. Алън обаче е съвсем различен противник в сравнение с Фюри.

„Грабнахме този шанс“, каза Марк Рамзи, треньорът на Махмудов. „Проведохме много добър тренировъчен лагер, без контузии, готови сме... Не можеш да намериш един спаринг партньор, който да пресъздаде уменията на Фюри. Нужни са няколко спаринг партньори. Готови сме.“

„Нямам никакво напрежение“, добави Махмудов. „Бог ме е подготвял за този момент през целия ми живот. Вярвам, че е дошло моето време, щастлив съм.“

„Тайсън Фюри е велик боксьор; не е задължително да търсиш нокаута. Ще слушам треньора си, но какво ще се случи? Не знаем. Ще направим това, което трябва, това е. Планът за мача? Двама едри боксьори в тежка категория ще влязат на ринга, за да се опитат да се убият един друг“