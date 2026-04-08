Махмудов преди двубоя с Фюри: Сега сте срещу мен, но после ще ме обикнете

През декември 2017 г. Тайсън Фюри пристига в Квебек, Канада, изтощен и отчаян, но упорито опитващ се да се върне в полезрението на обществеността. Дългата правна битка с UKAD заради положителен тест за нандролон най-накрая е приключила, но Фюри излиза от наказанието си със съзнание, обзето от мисли за самоубийство, и тяло, което се влошава с всеки изминал ден. Далеч от светлината на прожекторите за толкова дълго време, той заема мястото си до ринга за мача на Били Джо Сондърс с Давид Лемьо, когато усеща потупване по рамото от нетърпелив млад фен. Когато се изправя, за да удовлетвори молбата за снимка, Фюри се озовава лице в лице с истинска планина от човек – гигант в почивния си ден от работа в местната бензиностанция, срещу когото сега ще се изправи на ринга тази събота на стадиона на Тотнъм Хотспър.

„Това е сбъдната мечта“, казва Арсланбек Махмудов пред Boxing Scene. „Невероятно. Първо, много съм развълнуван. Просто не мога да си го представя. Преди десет години, по времето на срещата ми с Фюри, дори не бях професионален боксьор. А сега, 10 години по-късно, да бъда на това място... много съм щастлив, защото това е мечтан мач за мен. Той е много добър боксьор, с много висок боксов интелект, но, разбира се, ще трябва да се адаптираме към тези условия, за да свършим правилната работа, да бъдем по-добри и да го победим, Иншаллах.“

Махмудов привлече вниманието на британската боксова общественост след победа с нокаут в 12-ия рунд над Дейв Алън през октомври миналата година. Тази победа допринесе много за укрепването на вярата на руснака в способността му да остане опасен до последния гонг – нещо, което той знае, че може да му е необходимо срещу Фюри, ветеран с дългогодишен опит на шампионско ниво.

„Това ми дава много увереност, защото никога преди не съм се бил така. Тежки рундове, никога не съм играл 12 рунда, но сега, след като го направих, е добре да имам този опит. Опитът винаги е нещо добро. Винаги ти помага и за мен е всичко. Сега имам този опит, както и опит от битки във Великобритания.“

Битката във Великобритания е нещо, което Махмудов казва, че никога няма да забрави. Изправен пред враждебна публика на път към ринга в Шефилд онази вечер, страстта на феновете го е убедила, че ново състезание на британска земя ще остане уникално вълнуващо предизвикателство.

„Беше невероятно. Невероятно, защото феновете във Великобритания са специални“, казва 36-годишният боксьор. „Гласовете им, тълпата, беше лудост. Преди мача всички, абсолютно всички, бяха срещу мен. Казах им: „Слушайте, момчета, сега сте срещу мен, но след мача ще ме обикнете!“. И това се случи. Видях много съобщения от британски фенове, топли съобщения. И сега е същото. По абсолютно същия начин. Знам, че много хора ще бъдат срещу мен, но аз казвам: „След мача ще ме обикнете, момчета! Ще ме обикнете, Иншаллах.“

Букмейкърите обаче не са съгласни, като определят Махмудов като значителен аутсайдер. Въпреки безкрайните твърдения за оттегляне и двете поредни загуби от Александър Усик, Тайсън Фюри – само с факта, че отново е активен – е на прага на нови огромни хонорари, а именно руснакът е избран да постави началото на това последно завръщане. Това е сценарий, който позволява на Махмудов да тренира със свобода, необременен от тежестта на очакванията.

„Абсолютно никакъв проблем. Дали съм аутсайдер, или хората са срещу мен. За мен това е нормално. Затова, ако искаш всичко да е перфектно, за да бъдеш запомнен, няма как да станеш най-добрият. Няма как да станеш световен шампион. Затова трябва да се поставяме в тази некомфортна ситуация, за да бъдем най-добрите, да бъдем силни“, казва той.

Махмудов навлиза в професионалния бокс като обещаващ талант, най-вече заради суровата си сила (19 от 21-те му победи до момента са с нокаут). Всяка стъпка нагоре в класата обаче завършва с разочарование, като загубите от Агит Кабайел и Гуидо Вианело забавят инерцията му. Поглеждайки назад към тези преживявания, Махмудов е откровен за недостатъците си, но е благодарен за уроците, на които са го научили тези загуби.

„Това беше много добре за мен, защото разбрах, че трябва да бъда по-професионален. Трябва да бъда по-сериозен в кариерата си, в подготовката си, във всичко. Да обръщам внимание на повече детайли, защото мога да пропусна много от тях. Не го приемайте твърде сериозно, но сега разбирам, че на такова ниво всеки детайл има значение. Нещата, които изучавам, изискват да бъда по-професионален, по-сериозен в подготовката. Всичко. Дисциплина. Тренировки, работа върху себе си, всеки аспект. Малките детайли могат да променят мача. Затова трябва да приемаш всичко сериозно.“

През цялата си кариера Махмудов тренира под ръководството на високоуважавания канадски треньор Марк Рамзи. Насърчен да направи тази стъпка от своя съотборник и сънародник Артур Бетербиев, връзката между боец и треньор процъфтява през годините. В ретроспекция на съвместната им работа Махмудов изразява признателност за всичко, което Рамзи е направил за него както на ринга, така и извън него, превръщайки един гладен за успехи млад талант, който не говорел английски, в най-добрата версия на себе си.

„Имаме добри отношения, като между треньор и боксьор, но мисля, че е и нещо повече, защото можем да говорим за семейство и за живота. Имаме добри човешки взаимоотношения, не просто като треньор и боксьор, а по-човешки. За мен е на първо място да бъдеш добър човек. Не само с моя треньор, а с всички. Преди много време отидох веднъж в една зала по муай тай. Там ми казаха: „Можеш да станеш шампион, но трябва да си добър човек“. Това е истинската победа – когато си добър човек, когато даваш добър пример. Разбира се, опитваме се и в състезанията да постигаме добри победи, но на първо място са личните победи“