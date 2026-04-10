Юта срази Нешвил в НХЛ

Дилан Гюнтер и Ник Шмалц допринесоха с по гол и асистенция за победата на Юта над Нешвил с 4:1 като домакин в двубой от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Юта заслужи място в плейофите за втори пореден сезон, след като Анахайм също се наложи у дома над Сан Хосе с 6:1

Клейтън Келър записа три асистенции при петия пореден успех на Юта, а Кейлър Ямамото и Лоусън Круз също се разписах, а Логан Куули добави две асистенции. Вратарят Карел Веймелка завърши с 29 спасявания.

Питсбърг спечели гостуването си на Ню Джърси с 5:2 в друг мач от вечерта в НХЛ. Томи Новак и Егор Чинахов реализираха в рамките на 9 секунди за гостите, които ще участват в плейофите за първи път от 2022 година. Брайън Ръст, Евгени Малкин и Ерик Карлсон също отбелязаха голове за Питсбърг. Чинахов и Сидни Кросби се включиха с по две асистенции за успеха, а Малкин и Карлсон също направиха асистенции за попаденията на Питсбърг.

Колорадо спечели като домакин на Калгари с 3:1, след като Нейтън Маккинън и Мартин Некас се отличиха с по един гол и две асистенции. Маккинън записа рекордния в кариерата си 52-и гол, а Габриел Ландеског също вкара във вратата на Калгари. Тайсън Грос реализира първи гол в кариерата си в НХЛ при третата си среща за Калгари в лигата.

Каролина надделя убедително при гостуването си на Чикаго със 7:2 след два гола и асистенция на Логан Станковен и две попадения на Марк Янковски. Хърикейнс вече водят с 2 точки пред Бъфало в битката за домакинско предимство в плейофите на Източната конференция. Вратарят Фредерик Андерсън направи 23 спасявания за отбора на Каролина, който нанесе седма загуба в последните осем срещи на Чикаго.

Ню Йорк Айлъндърс победи Торонто с 5:3 като домакин също в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига. Матю Шефер изравни голмайсторския рекорд за новобранец защитник с общо 23 попадения в първия си мач под ръководството на новия треньор Питър ДеБур. Калъм Ричи се включи с гол и асистенция, а Тони ДеАнджело се завърна след контузия с две асистенции за Айлъндърс, които прекъснаха серията си от четири поражения.

Дилан Ларкин реализира хеттрик и добави една асистенция при домакинската победа на Детройт с 6:3 над Филаделфия. Алекс ДеБринкат стана първият играч на Ред Уингс с 40 гола през сезона след Мариан Хоса през 2009 година, а Мориц Зайдер допринесе за успеха с гол и четири асистенции. Патрик Кейн се отчете с гол и две асистенции за Детройт.

Домакинска победа постигна и Бъфало с 5:0 над Кълъмбъс в мач, в който Колтън Елис направи 37 спасявания и за първи път не допусна гол в кариерата си в НХЛ.

Монреал се справи у дома с Тампа Бей с 2:1 в друг двубой от вечерта, след като Юрай Слафковски се разписа при оставащи 1:04 минути от третия период.

Новобранецът Бъркли Катън отбеляза победния гол при дузпите за успеха на домакините от Сиатъл с 4:3 срещу Вегас, който загуби за първи път в последните пет мача под ръководството на новия треньор Джон Торторела.

В останалите мачове от тази нощ в НХЛ Отава надви Флорида с 5:1 като домакин, Уинипег спечели гостуването си на Сейнт Луис с 3:2, Далас надделя над Минесота у дома с 5:4, а домакински успех взе още Лос Анджелис над Ванкувър с 4:1.