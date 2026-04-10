Матю Дени с резултат №1 в света за сезона на диск

Олимпийският бронзов медалист Мат Дени постигна най-добър резултат в света за сезона от 74.04 метра, за да спечели изключителното състезание по хвърляне на диск за мъже на Oklahoma Throws Series World Invitational в Рамона в четвъртък. В надпреварата за първи път в историята шестима атлети преминаха границата от 70 метра в рамките на едно състезание.

Въпреки че Дени грабна крайната победа, германецът Стивън Рихтер направи най-забележителното представяне. Европейският шампион до 23 години поведе в третия кръг с огромен личен рекорд от 74.00 метра, подобрявайки значително предишното си най-добро постижение от 69.61 метра. Веднага след това той затвърди формата си със 73.96 метра.

Дени, който водеше в първите два кръга с начално хвърляне от 72.01 метра, си върна лидерската позиция в петия кръг с 74.04 метра. Това е третият най-добър резултат в кариерата му след рекордите на Океания от 74.25 и 74.78 метра, които постави в Рамона миналата година. Той завърши състезанието с опит от 71.84 метра, като по този начин всичките му шест хвърляния бяха над 70 метра.

Рихтер от своя страна регистрира пет опита над 70 метра и три над 73 метра. Пробивното му представяне го изкачва до четвърто място в световната ранглиста за всички времена.

Световният шампион от 2022 г. Кристян Чех завърши трети с национален рекорд от 72.61 метра, постигнат в последния му опит. Американецът Сам Матис пък постави северноамерикански рекорд от 72.45 метра във втория кръг, което му отреди четвъртото място.

Олимпийският шампион Роджи Стона се класира пети с личен рекорд от 70.66 метра, а световният бронзов медалист Алекс Роуз от Самоа зае шестото място със 70.43 метра.

При жените световната сребърна медалистка Йоринде ван Клинкен от Нидерландия спечели с най-добър резултат в света за сезона от 68.98 метра. Тя поведе двойната нидерландска победа пред сънародничката си Алида ван Дален, която постави личен рекорд от 67.99 метра.

Германката Марике Щайнакер зае третото място с 66.55 метра, а французойката Мелина Робер-Мишон завърши четвърта с 65.96 метра, което е световен рекорд във възрастова категория W45.

Световната и олимпийска шампионка Валари Сион (с моминско име Олман) се класира шеста с 65.18 метра. Тя записа четири фала в рядко срещан слаб ден, който сложи край на победната ѝ серия, продължила от Световното първенство в Будапеща през 2023 г.

Снимки: Gettyimages