  • 10 апр 2026 | 12:51
Аржентина обяви още две контроли пред Световното

Настоящият световен шампион по футбол Аржентина ще завърши подготовката си за Мондиал 2026 това лято с два приятелски мача на емблематични колежански футболни стадиони в САЩ в началото на юни.

Тимът на Аржентина, начело с осемкратния носител на „Златната топка“ Лионел Меси, ще се изправи срещу Хондурас на 6 юни на „Кайл Фийлд“ в Колидж Стейшън (Тексас) и срещу Исландия на 9 юни на стадион „Джордан-Хеър“ в Обърн (Алабама), преди да се отправи към базата си в Канзас Сити.

„Кайл Фийлд“, където играе Тексас A&M, беше домакин на приятелски двубой между Мексико и Бразилия през 2024 година и привлече 85 249 зрители.

„Очакваме с нетърпение завръщането на международния футбол на „Кайл Фийлд“, особено преди Световното първенство през лятото“, коментира спортният директор на Тексас A&M Трев Албъртс в изявление и добави: „Това е много вълнуващо време за футбола по целия свят, както и в щата Тексас. Ще бъде чудесна възможност да приветстваме фенове от цял ​​свят в нашия кампус и едно от най-елитните места в колежанския спорт. Винаги се стремим да развиваме марката Texas A&M, за да разширим утвърдения си глобален обхват и въздействие. Знаем, че домакинството на подобни събития подчертава тази стратегия и ни позволява да продължим да разширяваме нашето присъствие.“

Това ще бъде първият международен футболен мач в 87-годишната история на стадион „Джордан-Хеър“.

„Настоящите шампиони да изберат Обърн за място на последния си мач преди защитата на титлата си представлява огромно постижение и невероятна възможност за университета“, каза спортният директор Джон Коен и допълни: „Този мач ще привлече световно внимание, а също към Обърн и нашата общност.“

Отборът на Аржентина - трети в световната ранглиста на ФИФА, попадна в Група J на ​​тазгодишното Световно първенство. Официално защитата на титлата на аржентинците започва на 16 юни срещу Алжир в Канзас Сити. Австрия и Йордания също са част от тази група.

