Националният тим на България за девойки до 19 години по хандбал постигна успех срещу Канада

Националният отбор на България за девойки до 19 години постигна втора победа на интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy във Велико Търново.

Във втория си двубой от надпреварата състезателките на треньорката Миглена Христова се наложиха над Канада с 31:28 (17:11).

Българките направиха добър аванс още през първото полувреме, като имаха преднина от шест попадения на почивката. Канада бе по-активният тим през втората част, но България успя да съхрани част от преднината си и постигна важен успех.

Мария Делчева вкара 10 гола за родния тим, Мелина Спасова добави 8, а Ивайла Димитрова и Виктория Илиева се отчетоха с по 4 попадения. За Канада 7 реализира Флоранс Боаклер.

В класирането България води с 4 точки от 2 мача. Същият актив има и Гвинея, както и Канада, но от три мача.

Следващият мач на България е утре срещу тима на Гвинея от 16:15 часа.

Победителят в турнира ще се класира за участие на световното първенство по хандбал в тази възрастова група в Китай през лятото на 2026 година.