  • 10 апр 2026 | 11:39
Националният тим на България за девойки до 19 години по хандбал постигна успех срещу Канада

Националният отбор на България за девойки до 19 години постигна втора победа на интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy във Велико Търново.

Във втория си двубой от надпреварата състезателките на треньорката Миглена Христова се наложиха над Канада с 31:28 (17:11).

Българките направиха добър аванс още през първото полувреме, като имаха преднина от шест попадения на почивката. Канада бе по-активният тим през втората част, но България успя да съхрани част от преднината си и постигна важен успех.

Мария Делчева вкара 10 гола за родния тим, Мелина Спасова добави 8, а Ивайла Димитрова и Виктория Илиева се отчетоха с по 4 попадения. За Канада 7 реализира Флоранс Боаклер.

В класирането България води с 4 точки от 2 мача. Същият актив има и Гвинея, както и Канада, но от три мача.

Следващият мач на България е утре срещу тима на Гвинея от 16:15 часа.

Победителят в турнира ще се класира за участие на световното първенство по хандбал в тази възрастова група в Китай през лятото на 2026 година.

Още от Други спортове

Финал и три полуфинала за българските състезатели във втория ден на EП по скокове на батут

Финал и три полуфинала за българските състезатели във втория ден на EП по скокове на батут

  • 9 апр 2026 | 22:54
  • 1064
  • 0
Налбантова отпадна на осминафиналите на Европейското

Налбантова отпадна на осминафиналите на Европейското

  • 9 апр 2026 | 21:22
  • 1051
  • 0
“Muscle Cup Тримонциум“ – Пловдив събира елита на бодибилдинга

“Muscle Cup Тримонциум“ – Пловдив събира елита на бодибилдинга

  • 9 апр 2026 | 17:19
  • 829
  • 2
Тексас приема Световната купа по прескачане на препятствия

Тексас приема Световната купа по прескачане на препятствия

  • 9 апр 2026 | 17:02
  • 580
  • 0
Легендата Еди Меркс ще претърпи седма операция за последната година и половина

Легендата Еди Меркс ще претърпи седма операция за последната година и половина

  • 9 апр 2026 | 16:08
  • 950
  • 1
Сестри Стоеви си осигуриха медал от Европейското по бадминтон

Сестри Стоеви си осигуриха медал от Европейското по бадминтон

  • 9 апр 2026 | 15:32
  • 2399
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак 0:0 Добруджа

Спартак 0:0 Добруджа

  • 10 апр 2026 | 13:01
  • 2063
  • 1
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 20956
  • 86
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 153950
  • 583
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 7964
  • 29
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 46185
  • 35
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 4967
  • 4