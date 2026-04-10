Безпрецедентна и шокираща доминация в Турнира на претендентите

  • 10 апр 2026 | 10:13
Турнирът на претендентите на ФИДЕ 2026 след 10-ия кръг продължава да бъде шоуто на гросмайстор (ГМ) Жавохир Синдаров, който води с две точки. Узбекската звезда записа рекордна шеста победа срещу ГМ Прагнананда Рамешбабу и вече държи рекорда за най-много победи в модерния формат на претендентите (от 2013 г.). Всички останали партии — ГМ Аниш Гири срещу ГМ Хикару Накамура, ГМ Уей И срещу ГМ Фабиано Каруана и ГМ Андрей Есипенко срещу ГМ Матиас Блюбаум — завършиха реми.

Спокойно реми за ГМ Вайшали Рамешбабу срещу ГМ Анна Музичук беше достатъчно индийката да излезе еднолично начело в Турнира на претендентките на ФИДЕ 2026, след като другата лидерка ГМ Джу Дзинер отказа реми чрез повторение на позицията и загуби драматично от ГМ Бибисара Асаубаева. Другият решителен резултат беше първа победа за ГМ Александра Горячкина, която нанесе втора поредна загуба на ГМ Дивя Дешмух.

Синдаров беше единственият победител в 10-ия кръг и е близо до спечелването на турнира. Той води пред Гири с две точки при оставащи четири кръга, а Каруана е още една точка назад на трето място.

Освен при драматичен срив, се очаква Синдаров да спечели турнира и да се класира за мач за световната титла. Най-близкият му преследвач Гири не успя да пробие срещу Накамура, докато Синдаров атакува с жертва на фигура срещу Прагнананда. „Бях готов за голяма битка днес“, каза той на пресконференцията.

На Турнир на кандидатите на ФИДЕ 2022 ГМ Ян Непомнящи направи история, завършвайки с 9.5/14 и печелейки турнира кръг преди края. Той спечели пет партии и направи девет ремита. Синдаров е на път да подобри този резултат, ако направи реми в оставащите четири партии. Той обаче предпочете да не мисли за това: „Много съм близо, но имам още две партии с черните и те са много важни. Опитвам се просто да не мисля и да играя добър шах.“

Синдаров започна с грешка в дебюта. Играейки твърде бързо, той отдели само 11 секунди за хода 9.Bg3 вместо правилния 9.Be5. За негово щастие позицията остана стабилна, но след това той се замисли осем минути.

С усмивка след партията той каза: „Отборът ми ще ме намрази за този ход, но щом работи, всичко е наред!“ Той добави, че позицията в мителшпила е била „игра с два възможни резултата“: „Ако направиш една грешка, белите могат да получат сериозно предимство.“

Това е впечатляващо представяне за играч, който на този етап дори не е длъжен да печели. В предишния кръг той пропусна шанс срещу Блюбаум, но треньорът му го е окуражил.

Неочакван лидер и изненадващ основен преследвач в Турнира на претендентите

Попитан за очакванията преди турнира, Синдаров каза, че с треньора му биха били доволни от резултат +1 до средата на турнира – като се засмя, докато го казваше.

Той беше попитан и за нарастващата популярност на хаштага #Windarov, но само се усмихна и каза: „Няма значение.“ Докато лидерът увеличаваше преднината си, Гири не успя да поддържа темпото.

От деветия кръг насам Гири е най-близо до лидера, но все още изостава с две точки. Накамура опита да разнообрази играта с необичайния ход 3...h6 в Отказан дамски гамбит, но никой от двамата не успя да получи предимство. Компютърният анализ показва пропусната възможност с 23.Ng5! Rde8 24.Nf3!!, но тя очевидно е била извън човешките възможности в партията.

Малко след това партията между Есипенко и Блюбаум също завърши реми. Есипенко опита страничен вариант срещу стабилната защита Петров на германеца, но не успя да я пробие. Блюбаум записа девето реми в десет кръга, а Есипенко е последен с 3.5 точки.

Партията между Уей и Каруана, въпреки включването на гамбит на Алехин във Винавер варианта на Френската защита (4.Ne2), също премина в равен ендшпил. Каруана изостава с три точки от лидера, а Уей е с още половин точка назад.

В 11-тия кръг, след почивния ден, Синдаров ще играе предпоследната си партия с черните срещу Каруана, докато най-близкият му преследвач Гири ще има белите срещу Есипенко.

Снимки: ФИДЕ

