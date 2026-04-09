Неочакван лидер и изненадващ основен преследвач в Турнира на претендентите

Гросмайстор (ГМ) Аниш Гири изигра позиционен шедьовър, за да победи ГМ Фабиано Каруана и да заеме еднолично второто място в Турнира на претендентите на ФИДЕ 2026 след деветия кръг. ГН Жавохир Синдаров можеше да запише рекордна шеста победа, но допусна грешка срещу ГМ Матиас Блюбаум и преднината му беше намалена до 1.5 точки. На другите дъски ГМ Прагнананда Рамешбабу пропусна печеливша позиция срещу ХМ Уей И, докато ГМ Андрей Есипенко издържа дългата преса на ГМ Хикару Накамура.

ГМ Джу Дзинер и Вайшали Рамешбабу водят в Турнира на претендентките на ФИДЕ 2026 с по 5.5 точки след девет кръга. Вайшали победи сънародничката си ГМ Дивя Дешмук, а Джу се наложи над ГМ Катерина Лагно във втората си поредна победа. ГМ Анна Музичук имаше добър шанс да нанесе трета поредна загуба на ГМ Тан Джонги, но партията завърши реми, както и двубоят между ГМ Александра Горячкина и ГМ Бибисара Асаубаева.

Втората поредна победа на Гири, която беше и втора поредна загуба за Каруана, се оказа изключително важен резултат за класирането. Сега Гири изглежда като единствения играч, който може да спре Синдаров, като изостава с 1.5 точки и предстои директен сблъсък между двамата.

Гири се нарече „Мини-Синдаров“, след като постигна втора поредна победа и излезе еднолично втори. За Каруана това беше втора поредна загуба, което сериозно разклати надеждите му за нов мач за световната титла.

Каруана имаше белите фигури, но получи много лоша позиция още от дебюта, като Гири коментира: „Той трябва да играе за победа днес, а това е потискащо.“ Все пак имаше шанс за реми, като критичният момент дойде с хода 37...c5?!

Каруана разполагаше с малко над три минути за три хода и не успя да види конкретните причини защо вземането ан пасан с 38.dxc6! вероятно щеше да спаси партията. Според Гири ходът е трябвало да бъде намерен по метода на изключването, тъй като след 38.Kg3? „дори да получи всичко, което иска, тук е истинско мъчение!“

Вместо Каруана да се опита да изгради крепост, която Гири постепенно да разбие, последва брутален и блестящ финал. Само за няколко хода нидерландският номер едно изплете мрежа за мат.

Както и в Турнира на претендентите 2020–2021, Гири е човекът, който оказва натиск върху лидера в началото на втората половина на турнира. Попитан дали се оформя дуел между двама, той отговори: „Мисля, че това е надпревара на един кон и има куп губещи отзад. Аз съм малко пред тях, но нека спечеля още няколко партии и тогава да говорим за двубой.“

Победата на Гири стана още по-важна, след като Синдаров пропусна шанс да се приближи още повече до крайната цел. Преди партията узбекът би бил доволен на реми с черните, особено като има белите фигури в три от оставащите пет партии, но начинът, по който се разви двубоят, го превърна в разочарование, което трябва бързо да забрави.

Отново дебютът протече според подготовката на Синдаров, като рядък вариант в приет дамски гамбит хвана Блюбаум неподготвен. Германецът призна:

„Чувствах се като пълен клоун до един момент. След 22...a4 просто намразих живота си и исках да се предам. Бях практически загубен по всякакъв начин, но той ми позволи да се измъкна към този ендшпил, който, разбира се, трябваше да задържа за реми.“

В ключов момент обаче Синдаров, който имаше 25 минути преднина на часовника, отдели само 11 секунди, за да влезе в ендшпил, вместо да отстъпи дамата си и да запази отлична позиция. Лидерът призна, че турнирната ситуация е повлияла на избора му за по-безрисков вариант, но каза, че ходът 29.f5 „ме уби“, макар да се оказа, че това дори не е единственият начин да се задържи позицията.

Така преднината на Синдаров беше намалена до 1.5 точки, но той остава основният фаворит за победата при оставащи пет кръга.

Един човек, който отлично знае какво е това усещане, е ГМ Ян Непомнящи, който особено в Мадрид 2022 направи почти същото, каквото Синдаров прави сега в Кипър. Непомнящи неочаквано се появи на мястото на турнира в деветия кръг, казвайки на ФИДЕ майстор Майк Клайн, че е там „като турист“, добавяйки: „Видях, че имам свободно време и мога да дойда да стана свидетел на история, но вероятно закъснях и всичко вече се е случило в първата част!“

Той определи случилото се в партията на Синдаров като „доста шокиращо“, но смята, че младият узбек бързо ще се съвземе: „Това е привилегията на младостта – че не се тревожиш твърде дълго!“

Останалите партии завършиха реми, което не помогна на четиримата играчи, изоставащи с почти непреодолими три или повече точки зад лидера, но въпреки това бяха изключително напрегнати.

Прагнананда се възползва от грешка на Уей И и намери серия от единствени ходове, за да получи печелившо предимство, но след едно подхлъзване китайската звезда отговори със своя серия от точни ходове и спаси ремито. Дори тогава Прагнананда намери красив опит в заключителната фаза.

Последната партия, която приключи, беше истински 6-часов маратон. Накамура приложи стратегията, която използва срещу Каруана – постепенно да изцежда малко предимство. Той спечели пешка, но след шест часа и 92 хода Есипенко намери всички точни ходове и заслужено задържа реми.

Накамура трудно ще навакса три точки в оставащите пет кръга, но със сигурност може да повлияе на развоя на турнира, тъй като в десетия кръг в четвъртък се изправя срещу Гири, докато Синдаров ще играе с белите срещу Прагнананда.

