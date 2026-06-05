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Три германски града искат да организират олимпийски игри

  • 5 юни 2026 | 15:26
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Три германски града искат да организират олимпийски игри

Берлин, Мюнхен и регионът Рейн-Рур са представили своите окончателни предложения за потенциална кандидатура на Германия за домакинство на Олимпиада, съобщиха от олимпийския комитет на страната (ДОСБ) в свое изявление в петък.

Подаването на документите е било формалност, след като кандидатите вече са изяснили ключовите аспекти.

"Предложенията от Берлин, Кьолн-Рейн-Рур и Мюнхен отговарят на всички изисквания за първите два етапа на подбор", заявиха от ДОСБ.

Процесът започна с оценка на оперативната осъществимост на предложенията за домакинство, последвана и от оценка на политическата и обществената подкрепа.

Мюнхен и регионът Рейн-Рур са си осигурили обществено одобрение за своите планове чрез референдуми. В Берлин нямаше референдум, а парламентарно одобрение. Хамбург оттегли кандидатурата си, след като гражданите гласуваха против нея.

Германия се стреми да кандидатства за Олимпийските и Параолимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 година.

Страната е била домакин на Летните олимпийски игри през 1936 година в Берлин и 1972 година в Мюнхен.

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