Резултати от НХЛ

Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):
Бъфало - Кълъмбъс 5:0
Монреал - Тампа Бей 2:1
Отава - Флорида 5:1
Детройт - Филаделфия 6:3
Ню Джърси - Питсбърг 2:5
Сейнт Луис - Уинипег 2:3
Чикаго - Каролина 2:7
Далас - Минесота 5:4
Колорадо - Калгари 3:1
Юта - Нешвил 4:1
Анахайм - Сан Хосе 6:1
Сиатъл - Вегас 4:3 след дузпи
Лос Анджелис - Ванкувър 4:1
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция - Атлантическа дивизия: Бъфало 106, Монреал 104, Монреал 102
Столична дивизия: Каролина 108, Питсбърг 98, Филаделфия 92
"Уайлд кард" за плейофите: Бостън 96, Отава 94
Западна конференция - Централна дивизия: Колорадо 114, Далас 106, Минесота 102
Тихоокеанска дивизия: Едмънтън 90, Вегас и Анахайм по 89
"Уайлд кард" за плейофите: Юта 90, Лос Анджелис 85.