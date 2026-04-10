Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

  10 апр 2026 | 09:41
Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Бъфало - Кълъмбъс 5:0
Монреал - Тампа Бей 2:1
Отава - Флорида 5:1
Детройт - Филаделфия 6:3
Ню Джърси - Питсбърг 2:5
Сейнт Луис - Уинипег 2:3
Чикаго - Каролина 2:7
Далас - Минесота 5:4
Колорадо - Калгари 3:1
Юта - Нешвил 4:1
Анахайм - Сан Хосе 6:1
Сиатъл - Вегас 4:3 след дузпи
Лос Анджелис - Ванкувър 4:1

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция - Атлантическа дивизия: Бъфало 106, Монреал 104, Монреал 102
Столична дивизия: Каролина 108, Питсбърг 98, Филаделфия 92
"Уайлд кард" за плейофите: Бостън 96, Отава 94

Западна конференция - Централна дивизия: Колорадо 114, Далас 106, Минесота 102
Тихоокеанска дивизия: Едмънтън 90, Вегас и Анахайм по 89
"Уайлд кард" за плейофите: Юта 90, Лос Анджелис 85.

Следвай ни:

България загуби от Нова Зеландия на Световното по хокей на лед

Виж всички

Водещи Новини

