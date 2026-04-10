Алиу Сисе смени Либия с Ангола

  • 10 апр 2026 | 01:25
Алиу Сисе смени Либия с Ангола

Алиу Сисе е „назначен за треньор на националния отбор на Ангола“, обяви футболната федерация на страната (ФАФ) в четвъртък - само 24 часа след като сенегалецът напусна поста си в Либия, предаде Ройтерс. 50-годишният треньор, който изведе Сенегал до първата им титла от Купата на африканските нации през 2022 г., приключи краткия си престой в националния отбор на Либия в сряда, след като пое поста през март 2025 година.

„Добре дошъл, Алиу Сисе, старши треньор на националния отбор на Ангола“, съобщи ФАФ във Facebook.

Тимът на Ангола, който не успя да се класира за Световното първенство тази година, ще започне квалификационната си кампания за АФКОН 2027 през септември.

Солидни победи почти предопределиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

От Ман Сити са готови да се разделят със свой юноша само година след привличането му

Англия ще играе с Нова Зеландия и Коста Рика преди Мондиал 2026

Ковач: Математически всичко все още е възможно

Вратар на Байерн поднови тренировки

От Интер ще направят всичко възможно, за да задържат Чалханоолу и да отбият апетитите на Галатасарай

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

