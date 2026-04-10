Алиу Сисе смени Либия с Ангола

Алиу Сисе е „назначен за треньор на националния отбор на Ангола“, обяви футболната федерация на страната (ФАФ) в четвъртък - само 24 часа след като сенегалецът напусна поста си в Либия, предаде Ройтерс. 50-годишният треньор, който изведе Сенегал до първата им титла от Купата на африканските нации през 2022 г., приключи краткия си престой в националния отбор на Либия в сряда, след като пое поста през март 2025 година.

„Добре дошъл, Алиу Сисе, старши треньор на националния отбор на Ангола“, съобщи ФАФ във Facebook.

Тимът на Ангола, който не успя да се класира за Световното първенство тази година, ще започне квалификационната си кампания за АФКОН 2027 през септември.

Снимки: Gettyimages