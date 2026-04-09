Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Либия
Алиу Сисе напусна селекционерския пост на Либия

  • 9 апр 2026 | 00:51
  • 199
  • 1
Треньорът Алиу Сисе, който спечели с тима на Сенегал Купата на африканските нации през 2022 година, напусна поста си на селекционер на Либия. Това съобщи самият той с публикация в Инстаграм, която бе цитирано от вестник "Льо Паризиен".

"Този месец март бе специален за мен, тъй като това бе последният ми лагер. Това приключение бе професионално и лично обогатяващо. Горд съм с работата, която свършихме заедно, както и от постигнатите резултати", написа Сисе, който загуби само един от общо десет мача начело на Либия, където работеше от 12 март 2025 година.

"Вярвам в този отбор и не се съмнявам, че ще продължите усилията си, за да продължите за израствате", обърна се той към футболистите на тима.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

