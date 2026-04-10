Пропадането на Фенербахче продължи срещу Реал, Валенсия се разправи с Панатинайкос, ето резултатите от Евролигата

С 5 срещи започна в четвъртък вечерта предпоследният 37-и кръг от редовния сезон на Евролигата.

В най-ранния мач, игран в "Арена София" пред над 11 000 зрители, Олимпиакос с Александър Везенков в състава си надделя над Апоел Тел Авив с 89:85.

В Истанбул пропадането на Фенербахче в последно време продължи и действащият шампион загуби с 69:74 като домакин от испанския гранд Реал Мадрид. "Белите" пречупиха съперника си след 20:11 в последната четвърт, след като турският тим бе взел третия период с 24:14.

"Лос бланкос" излязоха на трета позиция в подреждането с показатели 23-14, а Фенербахче е със същия баланс, но на четвъртото място.

Победа като гост записа и Байерн Мюнхен - 94:84 срещу Олимпия Милано. И двата тима нямат шансове за участие в плейофите, като са с баланс 17-20.

Вторият в класирането Валенсия пък надигра като домакин Панатинайкос със 102:84 и усложни нещата за гръцкия колос, който е седми в таблицата с баланс 21-16 и изглежда все по-вероятно да му се наложи да мине през плей-ин турнира.

22 точки и 7 асистенции за испанците записа Жан Монтеро, а Валенсия спечели всичките четири части по пътя към успеха. Испанският тим подобри показателите си на 24-13 и остана единственият тим, който би могъл да измести в последния кръг Олимпиакос от първото място.

В най-късния мач от програмата за четвъртък Париж помете Макаби Тел Авив във френската столица със 113:80. Още в първата четвърт парижани отнесоха противника си с 41:24, а преди заключитлената част преднината им в резултата бе 35 точки. Макаби е 12-и с баланс 18:18, докато Париж отдавна бе загубил шансове да се бори с плейофите, като е с показатели 15-22 на 16-о място.

Джъстин Робинсън бе с най-голям принос за победата на Париж - 25 точки и 6 асистенции.