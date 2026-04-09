България загуби от Нова Зеландия на Световното по хокей на лед

  • 9 апр 2026 | 23:26
Националният отбор на България по хокей на лед допусна загуба от Нова Зеландия с 1:7 (0:4, 1:2, 0:1) като домакин в Зимния дворец в София в третата среща от Световно първенство за мъже, дивизия II, група Б.

Това бе трето поражение за родния тим след загубите от Киргизстан и Израел.

За българите предстоят мачове още срещу Исландия (11 април) и Тайван (12 април). Победителят в турнира, който се провежда в столицата, ще спечели промоция за дивизия II, група А, а завършилият на последното шесто място ще изпадне в дивизия III, група А.

Двубоят бе решен още през първата третина, когато съперникът поведе с категоричното 4:0 с два гола на Колин Макинтош и по един на Иван Далматау, Джейкъб Кери.

В началото на втората част Александър Станимимиров отбеляза за България, но съперникът отговори с две нови попадения - на Стефан Амстон и отново на Макинтош.

Колин Макинтош вкара и в третата третина и оформи четири гола в двубоя.

Билети за мачовете на България се продават на място на цена от 5 евро. Касата ще отваря един час преди началото на всеки мач.

Още от Зимни спортове

Логан Томпсън запази живи надеждите на Вашингтон за плейофите

Логан Томпсън запази живи надеждите на Вашингтон за плейофите

  • 9 апр 2026 | 11:13
  • 347
  • 0
Конър Макдейвид с хеттрик във вратата на Сан Хосе

Конър Макдейвид с хеттрик във вратата на Сан Хосе

  • 9 апр 2026 | 10:54
  • 1012
  • 0
Бъфало оглави Атлантическата дивизия след победа над Рейнджърс

Бъфало оглави Атлантическата дивизия след победа над Рейнджърс

  • 9 апр 2026 | 10:46
  • 554
  • 0
Александър Овечкин ще реши дали да продължи да се състезава в НХЛ след края на сезона

Александър Овечкин ще реши дали да продължи да се състезава в НХЛ след края на сезона

  • 8 апр 2026 | 18:23
  • 1212
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 8 апр 2026 | 07:51
  • 1003
  • 0
Националите по хокей паднаха от Израел

Националите по хокей паднаха от Израел

  • 8 апр 2026 | 01:53
  • 1588
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 126157
  • 517
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
  • 85788
  • 233
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

  • 9 апр 2026 | 23:29
  • 7714
  • 10
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 30189
  • 30
Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

  • 9 апр 2026 | 20:27
  • 11644
  • 8
Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

  • 9 апр 2026 | 23:55
  • 7903
  • 1