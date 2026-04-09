Финал и три полуфинала за българските състезатели във втория ден на EП по скокове на батут

Финал и още три полуфинала записаха българските състезатели във втория ден на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао (Португалия).

При девойките под 21 години Марияна Узунова ще спори за отличията, след като влезе на финала с четвърта оценка. Състезателката на клуб Шампион, с личен треньор Ваня Бабкина, се представи по отличен начин и със сбор от двете комбинации от 95.180 точки (44.330 точки първа и 50.850 точки втора комбинация) попадна сред най-добрите осем с четвърти резултат. Талантливата състезателка получи от организаторите специален „златен билет“, който ѝ гарантира участие във финала.

При младежите под 21 години страната ни ще има двама представители сред полуфиналистите. Калоян Петров направи отлична квалификация. Възпитаникът на Станислав Стоянов получи за втората си комбинация оценка от 57.040 точки и с резултата от първата 47.400 точки се класира за втората фаза също с четвърта оценка и сбор от 104.440 точки. Пресиян Въндев също попадна сред полуфиналистите. Състезателят на клуб Сини камъни се нареди на 16-о място в пресявките с резултат от 90.640 точки (46.950 точки първа комбинация и 43.690 точки втора).

При жените Христина Пенева намери място сред 24-е, които продължават напред. Възпитаничката на габровския клуб Акро-арт премина във втората квалификация с 16-и резултат и оценка от 53.310 точки.

При мъжете Мариян Михалев не успя да се класира за полуфиналите. Българинът, състезател на клуб Добри Костин, записа резултат от 54.100 точки, което му отреди 39-а позиция в крайното класиране.

До момента България има в актива си един финал и пет полуфинала.

Утре първенството продължава с квалификациите в синхронните скокове.