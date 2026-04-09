Евертон Бала: Беше много важно да победим преди дербито с ЦСКА

Евертон Бала се превърна в герой за Левски със своя гол при успеха с 1:0 над Арда. Бразилецът сподели, че е било много важно за отбора му да спечели преди предстоящото дерби с ЦСКА.

„Много съм щастлив заради това, че постигнахме още една победа. Казвал съм и преди, че всички мачове ще са трудни. Днес това се потвърди. Независимо от разликата в точките, която постигнахме, днес победата беше много важна. Този успех може да ни вдъхне повече увереност за дербито. Ние мислим върху нашата игра. Беше важно да спечелим този мач преди срещата с ЦСКА. Очаквам да победим ЦСКА, но знаем, че дербито е много повече от мач. Нашето желание трябва да бъде показано на терена с воля и себераздаване“.