Налбантова отпадна на осминафиналите на Европейското

Калояна Налбантова отпадна на осминафиналите на единично жени на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в испанския град Уелва.

20-годишната българка, която е двукратна европейска шампионка за девойки, загуби в оспорван мач от поставената под номер 1 в схемата и защитаваща титлата си Лине Кяерсфелд (Дания) с 21:19, 17:21, 16:21 за 62 минути на корта в последния мач от днешната програма.

Налбантова победи датчанката на 15 февруари по време на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция), когато България завоюва историческа титла, но днес не успя да повтори успеха.

Националката спечели първия гейм, след като взе две поредни точки в края, но датчанката успя да направи обрат в следващите две части.

Преди тази среща Налбантова постигна два поредни успеха.

Така българското участие на шампионата продължават защитаващите титлата си на двойки жени и водачки в схемата Стефани Стоева и Габриела Стоева, които утре ще играят на полуфиналите срещу представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир.