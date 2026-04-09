Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Плановете на Колтън Херта да стартира в "Инди 500" пропадат

  • 9 апр 2026 | 20:15
  370
  • 0
Плановете на Колтън Херта да стартира и през тази година в „Индианаполис 500“ пропадат след решението на Формула 2 да се присъедини към уикенда за Гран При на Канада в Монреал.

Както е известно американецът напусна сериите Индикар, където караше като титуляр от 2019 насам, за да премине във Формула 2 с идеята да се бори за място във Формула 1. Той обаче разглеждаше възможността да участва поне в „Инди 500“, тъй като според оригиналната програма на Формула 2 месец май беше изцяло свободен.

След анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия обаче шефовете на шампионата успяха да се договорят с организаторите на Гран При на Маями и Гран При на Канада се се присъединят към тези два уикенда. Така Херта няма да има физическата възможност да участва в „Инди 500“, тъй като през тази година надпреварата в Индианаполис и Гран При на Канада ще се проведат в един и същ уикенд.

А за да се избегне директен сблъсък между „Инди 500“ и състезанието от Формула 1 в Канада, стартът и на двете надпревари беше променен спрямо традиционните им часове. „Инди 500“ ще стартира с цели два часа по-рано, а именно в 10:00 часа сутринта местно време (17:00 часа българско), докато Гран При на Канада ще започне с два часа по-късно спрямо последните години – в 16:00 часа местно време (23:00 часа българско).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

