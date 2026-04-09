Промяна в началния час на полуфинал №4 между ЦСКА и Левски София на 14 април

Полуфиналната среща №4 oт efbet Супер Волей между ЦСКА и Левски София, която ще се проведе на 14 април (вторник) в спортна зала "Христо Ботев", ще започне в 20,00 часа.

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

Промяната в началния час се налага поради съвпадение с двубои от полуфиналните серии както в efbet Супер Волей, така и в женската Демакс лига, които ще се играят в същото съоръжение.

След проведени разговори между НВЛ-мъже, НВЛ-жени и съвместните телевизионни партньори, е постигнато съгласие за оптимално разпределение на програмата. В залата на 14 април ще домакинства и отборът на ЦПВК, който има насрочен мач срещу Левски София. Тази среща ще започне в 16,30 часа.

Левски София изравни серията срещу ЦПВК след здрава битка

По този начин се осигурява достатъчно време между двата двубоя, което ще позволи нормалното им протичане и ще създаде по-добри условия както за отборите, така и за зрителите.

Очаква се волейболните фенове да се насладят на истински празник на спорта с два интересни мача в рамките на един ден.