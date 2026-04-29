Георги Татаров и Галатасарай със сребо в Турция

Световният вицешампион с България от 2025 г. Георги Татаров и тимът на Галатасарай Сигорта (Истанбул) завършиха със сребърните медали в турската Лига. Воденият от Андреа Гардини тим отстъпи на Зираатбанк (Анкара) с 0:3 (22:25, 13:25, 19:25) във втория финален мач в надпреварата.

Тимът от Анкара спечели серията с 2-0 успеха.

Българският национал Георги Татаров, който поради здравословни проблеми отсъстваше от терена близо месец, отново бе резерва, но най-накрая се появи на игрището за кратко във втората част. За времето си на игралното поле реализира 1 точка. Най-голям актив записа Жан Патри - 12 точки.

За съперника Нимир Абдел-Азиз завърши с 13 точки (2 аса), по 11 точки записаха Бедърхан Бюлбюл (5 блокади) и Тревор Клевено (1 ас, 1 блокада).