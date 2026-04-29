Георги Татаров и Галатасарай със сребо в Турция

  • 29 апр 2026 | 16:15
Георги Татаров и Галатасарай със сребо в Турция

Световният вицешампион с България от 2025 г. Георги Татаров и тимът на Галатасарай Сигорта (Истанбул) завършиха със сребърните медали в турската Лига. Воденият от Андреа Гардини тим отстъпи на Зираатбанк (Анкара) с 0:3 (22:25, 13:25, 19:25) във втория финален мач в надпреварата.

Тимът от Анкара спечели серията с 2-0 успеха.

Българският национал Георги Татаров, който поради здравословни проблеми отсъстваше от терена близо месец, отново бе резерва, но най-накрая се появи на игрището за кратко във втората част. За времето си на игралното поле реализира 1 точка. Най-голям актив записа Жан Патри - 12 точки.

За съперника Нимир Абдел-Азиз завърши с 13 точки (2 аса), по 11 точки записаха Бедърхан Бюлбюл (5 блокади) и Тревор Клевено (1 ас, 1 блокада).

Още от Волейбол

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 1717
  • 0
Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

  • 29 апр 2026 | 11:43
  • 1221
  • 1
Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 28 апр 2026 | 16:38
  • 13058
  • 8
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 17850
  • 3
Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

  • 27 апр 2026 | 22:30
  • 1801
  • 3
Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

  • 27 апр 2026 | 22:24
  • 1065
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 31281
  • 84
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 25819
  • 267
Григор Димитров загуби първия сет срещу №312 в света в Екс ан Прованс

Григор Димитров загуби първия сет срещу №312 в света в Екс ан Прованс

  • 29 апр 2026 | 15:26
  • 2937
  • 3
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 4718
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 10879
  • 40
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 17870
  • 36