  Модена Волей: Никола Гърбич не поема отбора

Модена Волей: Никола Гърбич не поема отбора

  • 29 апр 2026 | 17:51
Във връзка с публикуваната по-рано новина относно Модена Волей и пристигането на Никола Гърбич на треньорския пост, volleyball.it уточнява, че разпространената информация се оказа неоснователна.

В миналото е имало контакт между сръбския специалист и клуба от Емилия, но към настоящия момент няма подписан договор или постигнато споразумение.

Никола Гърбич е новият старши треньор на Модена Волей
По този начин ситуацията около треньорския пост в Модена Волей остава нерешена. Към днешна дата, според наличната информация, най-вероятното име за наставник на „жълто-сините“ е това на Лоренцо Тубертини, който е смятан за фаворит за позицията през следващия сезон.

Ще последват евентуални актуализации веднага щом се появят официални новини по темата.

Още от Волейбол

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с 10 нови спрямо мача с Левски

Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Григор Димитров загуби от №312 в света

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

