Модена Волей: Никола Гърбич не поема отбора

Във връзка с публикуваната по-рано новина относно Модена Волей и пристигането на Никола Гърбич на треньорския пост, volleyball.it уточнява, че разпространената информация се оказа неоснователна.

В миналото е имало контакт между сръбския специалист и клуба от Емилия, но към настоящия момент няма подписан договор или постигнато споразумение.

По този начин ситуацията около треньорския пост в Модена Волей остава нерешена. Към днешна дата, според наличната информация, най-вероятното име за наставник на „жълто-сините“ е това на Лоренцо Тубертини, който е смятан за фаворит за позицията през следващия сезон.

Ще последват евентуални актуализации веднага щом се появят официални новини по темата.