Леверкузен със знаменит обрат срещу закъсалия Волфсбург в голова вихрушка

Байер (Леверкузен) постигна впечатляваща победа със 6:3 над опашкаря Волфсбург в изключително атрактивен мач от 28-ия кръг на Бундеслигата. „Аспирините“ губиха с 1:3 до самия край на първата част, но тогава успяха да върнат един гол, а след много силна втора част отбелязаха цели четири безответни попадения за пълния обрат в изключително зрелищния двубой. В срещата имаше и общо три дузпи - две за домакините и една за гостите.

Така Леверкузен сложи край на серията от три поредни равенства и се върна към победите, като продължава да преследва място в топ 4. Отборът на Каспер Юлманд заема 6-о място с 49 точки. И трите гола за Волфсбург пък бяха дело на датчани, но те не бяха достатъчни да се избегне още едно поражение за „вълците“. Новият треньор Дитер Хекинг все още няма победа във вече трети мач начело, а тимът има едва точка в последните си вече шест мача и остава на предпоследната позиция.

Двата отбора изиграха шеметно първо полувреме, в което паднаха цели пет гола. В 16-ата минута гостите излязоха напред, след като Йонас Винд се възползва от дълго подаване с глава на Константинос Кулиеракис и сам срещу Марк Флекен не сгреши – 0:1. Петнадесетина минути по-късно обаче Леверкузен получи дузпа заради нарушение на Йоаким Меле в наказателното поле, а от бялата точка Алехандро Грималдо изравни – 1:1. Само минута по-късно обаче Волфсбург отново излезе напред, и то с гол именно на Меле. Датчанинът се разписа с много красив удар от дистанция – 1:2 за „вълците“.

100 – Patrik Schick is the first-ever Czech player to have scored 100 goals in Europe’s top 5 leagues. Legend. pic.twitter.com/ednaNZzHRr — OptaJakub (@OptaJakub) April 4, 2026

В 38-ата минута пък на свой ред Волфсбург получи дузпа, която бе реализирана от трети различен датски футболист – ветеранът Кристиан Ериксен. Така резултатът стана 1:3 за гостите. В края на първата част обаче Грималдо вкара второто си попадение в двубоя след пас на Игнасио Фернандес и хубав удар от наказателното поле, като така остави в играта „аспирините” – 2:3.

През втората част обаче Леверкузен излезе пределно мобилизиран и осъществи знаменит пълен обрат. „Аспирините“ изравниха в 53-ата минута чрез влезлия на почивката Патрик Шик. Попадението дойде след нова дузпа, този път за нарушение срещу Нейтън Тела, а чехът бе безпогрешен от бялата точка – 3:3. С него той записа две постижения, като е отбелязвал вече срещу всички съперници в Бундеслигата, срещу които се е изправял - общо 25. Освен това той е първият чех, достигал кота от 100 гола в някое от топ 5 първенствата на Европа.

В 68-ата минута дойде и пълният обрат в двубоя. Едмонд Тапсоба се възползва от разбъркване в наказателното поле на Волфсбург и успя да провре топката в мрежата на Камил Грабара – 4:3 за Леверкузен. Шест минути по-късно „аспирините“ окончателно пречупиха съперника си. След късо изпълнение на корнер и чудесна комбинация Есекил Паласиос изведе Ибрахим Маза, който оформи крайното 5:3 за Байер.

До края на срещата имаше време за още едно попадение за Леверкузен. Крайното 6:3 бе оформено от друга резерва – Малик Тилман, който отбеляза от наказателното поле след впечатляващ пробив и асистенция на Ернест Поку.