Европейски звезди ще блестят на Световното отборно първенство по спортно ходене

Тази неделя (12 април) Световното отборно първенство по спортно ходене на World Athletics ще се проведе за първи път в Южното полукълбо. Град Бразилия ще посрещне 333 атлети от 40 държави, като сред тях ще бъдат и европейски звезди от ранга на олимпийския шампион и световен рекордьор Масимо Стано.

Тази година състезанието ще включва за първи път на събитие от сериите на Световната атлетика и новите стандартни дистанции в спортното ходене за мъже и жени – маратон и полумаратон. Тези дисциплини ще бъдат въведени и на големи първенства, включително на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

Силно европейско присъствие при мъжете

На последното издание на шампионата Испания спечели отборната титла на 20 км при мъжете, а Италия завърши на трето място. И двете страни отново изпращат силни отбори в Бразилия.

Оспорвана надпревара при жените

През 2024 г. Китай спечели отборната титла, а Испания изпревари Италия за третото място, докато Франция остана пета. Сега обаче страните трябваше да избират дали да разпределят най-добрите си атлети в различни дисциплини, или да съсредоточат усилията си в една дистанция.