  Европейски звезди ще блестят на Световното отборно първенство по спортно ходене

Европейски звезди ще блестят на Световното отборно първенство по спортно ходене

Тази неделя (12 април) Световното отборно първенство по спортно ходене на World Athletics ще се проведе за първи път в Южното полукълбо. Град Бразилия ще посрещне 333 атлети от 40 държави, като сред тях ще бъдат и европейски звезди от ранга на олимпийския шампион и световен рекордьор Масимо Стано.

Тази година състезанието ще включва за първи път на събитие от сериите на Световната атлетика и новите стандартни дистанции в спортното ходене за мъже и жени – маратон и полумаратон. Тези дисциплини ще бъдат въведени и на големи първенства, включително на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

Силно европейско присъствие при мъжете

На последното издание на шампионата Испания спечели отборната титла на 20 км при мъжете, а Италия завърши на трето място. И двете страни отново изпращат силни отбори в Бразилия.

Оспорвана надпревара при жените

През 2024 г. Китай спечели отборната титла, а Испания изпревари Италия за третото място, докато Франция остана пета. Сега обаче страните трябваше да избират дали да разпределят най-добрите си атлети в различни дисциплини, или да съсредоточат усилията си в една дистанция.

