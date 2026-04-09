Легендата Еди Меркс ще претърпи седма операция за последната година и половина

  9 апр 2026 | 16:08
  • 181
  • 0
Легендата в колоезденето Еди Меркс, който претърпя операция на кръста през декември 2024 вследствие на падане с колело, трябва да се подложи отново на хирургическа интервенция заради инфекция, пише белгийският вестник "Хет Лаасте Ниювз".

Това ще бъде негова седма операция за последната година и половина.

"След като изпитвах силни болки, ме приеха в болница в понеделник. Лекарите не откриха причината за тази инфекция и след като антибиотиците нямат ефект, трябва отново да ме оперират следващия понеделник. Но това са глупости, писна ми", заяви петкратният победител на Обиколката на Франция.

Досега той претърпя шест операции, при една от които му смениха ставата, която не бе добре поставена.

Още от Други спортове

Сестри Стоеви си осигуриха медал от Европейското по бадминтон

Сестри Стоеви си осигуриха медал от Европейското по бадминтон

  • 9 апр 2026 | 15:32
  • 642
  • 0
Неочакван лидер и изненадващ основен преследвач в Турнира на претендентите

Неочакван лидер и изненадващ основен преследвач в Турнира на претендентите

  • 9 апр 2026 | 13:15
  • 913
  • 0
На 43-годишна възраст Доменико Поцовиво се завръща в професионалното колоездене

На 43-годишна възраст Доменико Поцовиво се завръща в професионалното колоездене

  • 9 апр 2026 | 12:17
  • 546
  • 0
Трансформация чрез спорт: Никол Бойчева и Раяна Димитрова за техния път преди "Muscle Cup" в Пловдив

Трансформация чрез спорт: Никол Бойчева и Раяна Димитрова за техния път преди "Muscle Cup" в Пловдив

  • 9 апр 2026 | 10:00
  • 2676
  • 1
България U17 години не даде шанс на Венецуела на турнира IHF Trophy във Велико Търново

България U17 години не даде шанс на Венецуела на турнира IHF Trophy във Велико Търново

  • 8 апр 2026 | 20:52
  • 699
  • 0
България U17 с първа победа на IHF Trophy във Велико Търново

България U17 с първа победа на IHF Trophy във Велико Търново

  • 8 апр 2026 | 19:28
  • 608
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) 0:1 Берое, домакините с няколко пропуска

Локо (Сф) 0:1 Берое, домакините с няколко пропуска

  • 9 апр 2026 | 16:21
  • 3012
  • 17
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 11182
  • 14
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 10966
  • 8
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 40778
  • 46
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 23955
  • 40
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 17687
  • 43