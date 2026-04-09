Легендата Еди Меркс ще претърпи седма операция за последната година и половина

Легендата в колоезденето Еди Меркс, който претърпя операция на кръста през декември 2024 вследствие на падане с колело, трябва да се подложи отново на хирургическа интервенция заради инфекция, пише белгийският вестник "Хет Лаасте Ниювз".

Това ще бъде негова седма операция за последната година и половина.

"След като изпитвах силни болки, ме приеха в болница в понеделник. Лекарите не откриха причината за тази инфекция и след като антибиотиците нямат ефект, трябва отново да ме оперират следващия понеделник. Но това са глупости, писна ми", заяви петкратният победител на Обиколката на Франция.

Досега той претърпя шест операции, при една от които му смениха ставата, която не бе добре поставена.