Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Други спортове
  3. Сестри Стоеви си осигуриха медал от Европейското по бадминтон

Сестри Стоеви си осигуриха медал от Европейското по бадминтон

  • 9 апр 2026 | 15:32
  • 632
  • 0
Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават защитата на титлата си на двойки жени на Европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва. Сестрите се класираха за полуфиналите и си гарантираха отличие от шампионата.

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, показаха силна игра и елиминираха на четвъртфиналите петите поставени Киара Торънс и Джули Макферсън (Шотландия) с 21:13, 21:7 за 36 минути.

Стоеви водеха убедително през целия мач, а във втората част имаха аванс от 11:2 при техническото прекъсване и спокойно доиграха мача.

В спор за място на финала шампионките от миналата година ще срещнат третите поставени представителки на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир.

По-рано днес Стефани Стоева отпадна на осминафиналите на единично жени след поражение от номер 5 Кърсти Гилмор (Шотландия) с 12:21, 8:21 за 24 минути.

20-годишната Калояна Налбантова ще играе по-късно днес срещу поставената под номер 1 в схемата  Лине Кяерсфелд (Дания).

Следвай ни:

Още от Други спортове

